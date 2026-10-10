Từ kỷ lục quốc gia đến dấu ấn ASIAD

Chỉ hơn một tháng, cung thủ Quảng Ninh Đặng Công Đức lập kỷ lục quốc gia rồi vào nhóm 4 VĐV xuất sắc nhất nội dung cung 3 dây cá nhân nam tại ASIAD 2026. Câu chuyện thành công của Đức đã đi qua một hành trình không hề bằng phẳng.

Cuối tháng 8/2026, tại Giải vô địch các đội mạnh bắn cung quốc gia ở Huế, Đức giành HCV 50m cung 3 dây nam với 356/360 điểm, xô đổ kỷ lục cũ 355 điểm. Trong 36 mũi tên, 32 mũi đạt điểm 10.

Đặng Công Đức thi đấu khá thành công tại Asiad 20, khi thắng nhà cựu vô địch người Hàn Quốc ở tứ kết. (ảnh: fabook Bắn cung Việt Nam).

Đến ASIAD 20 tại Nhật Bản, anh đạt 709 điểm vòng phân hạng, rồi tiến vào tứ kết gặp Choi Yong-hee của Hàn Quốc, cựu vô địch thế giới nội dung đồng đội. Đang bị dẫn 86-87, Đức thực hiện 6 mũi tên 10 điểm liên tiếp, thắng 146-143. Sau trận bán kết thua sát nút 144-145 và thất bại ở trận tranh HCĐ, anh xếp thứ tư, ghi dấu bước tiến đáng nhớ của bắn cung Việt Nam.

Ít ai biết rằng để có một cung thủ vô địch, cạnh tranh huy chương tại ASIAD, Đặng Công Đức đã phải vượt qua nhiều thử thách và từng suýt bỏ dở nghiệp thể thao để theo đuổi việc học. Được HLV Đặng Thị Nhàn phát hiện tại lớp năng khiếu ở Cẩm Phả, anh có tố chất, chăm chỉ, biết lắng nghe nhưng tiến bộ chậm hơn một số bạn cùng lứa. Sau nhiều năm rèn luyện mà chưa có đột phá rõ rệt, từ năm 2023, Đức đã hơn một lần nghĩ tới chuyện dừng lại.

Trong khi nhiều bạn đồng lứa sớm có huy chương, khẳng định năng lực cá nhân ở các giải cấp quốc gia, Đức vẫn chưa tìm được bước bật. Đến cuối năm 2024, khi kết quả ở một số giải trẻ quốc gia chưa như kỳ vọng, ý định chuyển hướng sang học đại học lại rõ hơn. HLV Nhàn nhiều lần động viên học trò kiên trì với lựa chọn của mình. Cùng với đó, bà điều chỉnh giáo án, tăng cường kỹ thuật cơ bản, chia nhỏ mục tiêu và tìm thêm cách rèn tâm lý thi đấu cho VĐV.

Đức Đặng Công Đức (bục số 1) nhận HCV cự ly 50m ở nội dung cung 3 dây (compound) với 356/360 điểm, phá kỷ lục quốc gia.

Sự kiên trì bắt đầu cho quả ngọt. Cuối năm 2024, 1 HCV và 1 HCĐ tại Giải vô địch quốc gia đánh dấu bước chuyển trong sự nghiệp thể thao của anh. Năm 2025, Đức bứt phá với 6 HCV tại Giải vô địch quốc gia, rồi được lựa chọn dự SEA Games 33, góp một HCB đôi nam nữ và một HCĐ đồng đội nam. Theo HLV Nhàn, Đức nay đã vượt qua giai đoạn điểm số lên xuống, nắm chắc kỹ thuật và biết tự điều chỉnh khi thi đấu. Nếu trước kia phải uốn nắn từng động tác, nay đôi khi chỉ cần nhắc “bình tĩnh, chậm lại”, anh đã lấy lại nhịp bắn.

Đức từng chia sẻ: "Sự bền bỉ của các cung thủ hàng đầu Việt Nam và danh thủ Ronaldo là động lực để anh cố gắng mỗi ngày". Nhìn lại hành trình từ những lần muốn bỏ cuộc đến màn tranh tài sòng phẳng ở ASIAD, lời tâm sự ấy càng có sức nặng.

Nhưng nghị lực thôi chưa đủ để vươn tới trình độ cao. Trong môi trường Đội tuyển quốc gia, Đức được tập cùng VĐV giỏi, tiếp cận chuyên gia Ấn Độ và có thêm nhiều dịp thi đấu quốc tế. Những cuộc cọ xát giúp anh tích lũy kinh nghiệm, quen sức ép và vững hơn trước đối thủ mạnh. Dụng cụ cũng cần được chăm lo. Đức cùng ban huấn luyện huy động nguồn lực xã hội hóa để bổ sung thiết bị, trong đó có hai bộ cánh cung được thay trong khoảng hai năm, mỗi bộ gần 20 triệu đồng. Với môn thể thao tính tới từng điểm, niềm tin vào dụng cụ chuẩn xác cũng góp phần giúp VĐV giữ sự ổn định về tâm lý.

Đặng Công Đức tham gia Đội tuyển quốc gia và có nhiều cơ hội đi tập huấn, tham gia các giải quốc tế để nâng cao kinh nghiệm.

Từ thành công của Đức có thể thấy, rèn kỹ thuật cơ bản vững chắc là nền móng, nhưng để VĐV vượt ngưỡng cần thêm dụng cụ phù hợp, chuyên gia và nhất là cơ hội cọ xát quốc tế. Các cung thủ giàu tiềm năng vẫn có những cơ hội nhất định ở các chặng Asia Cup, song muốn tham dự phải đáp ứng điều lệ, đăng ký đúng quy trình và xây dựng kế hoạch từ sớm. Nguồn kinh phí lớn, yêu cầu đánh giá khả năng tranh chấp huy chương và hiệu quả đầu tư khiến việc chuẩn bị càng cần chủ động hơn. Chọn giải phù hợp, dự toán kinh phí, huy động thêm nguồn lực xã hội hóa cũng là cách đầu tư cho thành tích lâu dài.

Từ câu chuyện trên có thể thấy, không phải tài năng nào cũng sớm giành huy chương; cần kiên trì rèn nền tảng kỹ thuật thật tốt, đồng thời tạo cơ hội thi đấu, đầu tư thiết bị để VĐV trưởng thành, cải thiện thành tích, để vững vàng hơn về tâm lý và bản lĩnh. Câu chuyện của Đặng Công Đức gợi mở thêm một hướng nhìn tích cực cho bắn cung Quảng Ninh.