Ukraine nối lại tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Ngày 15/10 (giờ địa phương), Ukraine tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một nhà máy lọc dầu của Nga, chấm dứt thỏa thuận ngừng tấn công ngắn hạn đối với các mục tiêu năng lượng mà Kiev cho rằng Moskva không tuân thủ. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố ông cảm thấy bị Tổng thống Mỹ Donald Trump phản bội.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (bên trái) bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ), ngày 15/10/2026. Ảnh: AP

Theo Bộ Quốc phòng Nga và Thống đốc tỉnh Ryazan Pavel Malkov, cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) gây hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Ryazan, cách Moskva khoảng 300km về phía đông nam. Trang tin trực tuyến Astra của Nga đăng tải hình ảnh được cho là ghi lại đám cháy tại cơ sở này.

Cuộc tấn công có nguy cơ khiến quan hệ giữa Kiev và Tổng thống Trump thêm phức tạp, trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraine và Mỹ tiếp tục gia tăng những ngày gần đây.

Ngày 15/10 (giờ địa phương), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Ukraine chưa từng ngừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga. Hiện chưa thể kiểm chứng độc lập tuyên bố của hai bên.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở dầu mỏ là hành động “thách thức trực tiếp và trắng trợn đối với Tổng thống Trump”.

Một nguyên nhân khác khiến quan hệ Mỹ-Ukraine thêm căng thẳng là việc Tổng thống Donald Trump đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về nhập khẩu dầu diesel từ Nga, trong khi cộng đồng quốc tế đang nỗ lực trừng phạt và cô lập Moskva về ngoại giao.

Tổng thống Zelenskyy chỉ trích thỏa thuận này, cho rằng nguồn thu từ dầu diesel sẽ giúp Nga tiếp tục chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine, bắt đầu từ hơn 4 năm rưỡi trước. Đến nay, những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm chấm dứt xung đột vẫn chưa đạt tiến triển.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Anh Piers Morgan trên YouTube tối 14/10, ông Zelenskyy cho biết ông cảm thấy bị Tổng thống Trump phản bội trước thỏa thuận với Nga, tuyên bố ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng và những hạn chế đối với hệ thống Starlink, ảnh hưởng đến hoạt động của UAV Ukraine.

“Đất nước chúng tôi phải tồn tại và chúng tôi trông cậy vào những đối tác thực sự, những đối tác chiến lược, trong đó có Mỹ và Tổng thống Trump”, ông Zelenskyy nói.

Ukraine tìm kiếm thêm sự hỗ trợ từ châu Âu

Trong bối cảnh xuất hiện lo ngại chính quyền Tổng thống Trump có thể rút lại sự hỗ trợ dành cho Ukraine, ngày 15/10 (giờ địa phương), Tổng thống Zelenskyy tới Brussels (Bỉ) để hội đàm với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhân hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày.

Ông Zelenskyy cho biết sẽ gặp Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng thủ tướng các nước Ba Lan, Đan Mạch và Bỉ.

Trước đó 1 ngày, nhà lãnh đạo Ukraine tới London và nhận được những cam kết tăng cường hỗ trợ từ Thủ tướng Anh Andy Burnham.

Khi phóng viên hỏi liệu EU còn tin tưởng Tổng thống Trump hay không, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho biết hai bên có cách tiếp cận khác nhau đối với cuộc xung đột.

“Chúng tôi cho rằng cần gây sức ép buộc bên tiến hành hành động quân sự chấm dứt chiến tranh, thay vì buộc bên chịu tấn công phải đầu hàng”, bà Kallas nhấn mạnh. Theo bà, gây sức ép với Ukraine không phải cách tiếp cận đúng đắn và đó là lý do châu Âu tiếp tục sát cánh cùng Kiev.