Tổng thống Trump đề xuất thay tổng thống Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 cho rằng Ukraine cần có một tổng thống mới, đồng thời chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelensky vì chưa nỗ lực đủ để chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Ông Trump cũng quy trách nhiệm cho nhà lãnh đạo Ukraine về tình trạng giá dầu diesel tăng cao tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh AP

“Tôi cho rằng Ukraine cần có một nhà lãnh đạo mới có thể đạt được thỏa thuận, bởi ông Zelensky đã có thể đạt được nhiều thỏa thuận nhưng vì lý do nào đó lại không làm vậy”, ông Trump nói.

Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi ông Trump thông báo đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc Nga cung cấp dầu diesel cho Mỹ nhằm ứng phó với giá nhiên liệu tăng cao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Trong nhiều tuần qua, ông Trump liên tục kêu gọi ông Zelensky chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tìm cách quy trách nhiệm cho Ukraine về việc giá dầu diesel tại Mỹ tăng lên mức kỷ lục, thay vì đổ lỗi cho cuộc xung đột do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran, vốn đẩy giá năng lượng toàn cầu đi lên.

“Ông ấy muốn gây rắc rối cho cả thế giới. Ông ấy muốn gây khó khăn cho nông dân, chủ trang trại của chúng ta bằng giá dầu diesel”, ông Trump nói trước khi lên đường tới bang Tennessee để vận động cử tri đảng Cộng hòa.

Ông Trump cũng cho rằng nếu ông giữ cương vị Tổng thống Mỹ vào năm 2022, cuộc xung đột Nga - Ukraine đã không xảy ra.

“Không có lý do gì để cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga bắt đầu. Nó bắt nguồn từ sự yếu kém trong điều hành. Ông Zelenskyy đã để mất 30% lãnh thổ đất nước và hơn một triệu người đã thiệt mạng. Tính cả hai bên, số người thiệt mạng lên tới hơn 2 triệu. Đó là cuộc xung đột không nên xảy ra. Và tôi nghĩ đã đến lúc Ukraine cần một tổng thống mới”, ông Trump nói.

Các ước tính độc lập cho thấy khoảng 20% lãnh thổ Ukraine hiện do Nga kiểm soát. Các quan chức quốc phòng Anh gần đây ước tính khoảng 500.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, trong khi chưa có ước tính cập nhật đáng tin cậy về số người Ukraine thiệt mạng.