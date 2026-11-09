Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) Xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật

Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Quảng Ninh chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, đồng thời đổi mới hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Ban Pháp chế thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ nhất (kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố khoá I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Cao Quỳnh

Gắn xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành

Thành phố Quảng Ninh đã tập trung đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển kinh tế - xã hội và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, khả thi và phù hợp với thực tiễn địa phương.

Trong công tác xây dựng pháp luật, các cơ quan chuyên môn chủ động rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung văn bản thuộc thẩm quyền; kịp thời kiến nghị xử lý những quy định bất cập, nhất là về phân cấp, phân quyền trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác thẩm định, thẩm tra, lấy ý kiến và truyền thông chính sách được chú trọng, góp phần bảo đảm tính pháp lý, thống nhất và khả thi của văn bản trước khi ban hành.

Công tác tổ chức thi hành pháp luật được triển khai gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc quán triệt, hướng dẫn thực hiện các quy định mới và kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ bất cập. Đặc biệt, trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Quảng Ninh chú trọng hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, bảo đảm giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp thông suốt, không gián đoạn.

Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố kiểm tra việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp trên địa bàn. Ảnh: Sở Tư pháp cung cấp

Việc tổ chức thi hành pháp luật được gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao trách nhiệm phục vụ. Các địa phương đẩy mạnh công khai thủ tục hành chính, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định. Ông Nguyễn Thái Duy, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Ông, cho biết: Việc tăng cường phân cấp, phân quyền, tinh gọn bộ máy và đẩy mạnh cải cách hành chính đã góp phần rút ngắn quy trình giải quyết công việc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Từ xây dựng đến tổ chức thi hành, việc bảo đảm tính thống nhất, khả thi của các quy định và trách nhiệm thực hiện của cơ quan nhà nước là yêu cầu xuyên suốt. Đây cũng là cơ sở để Quảng Ninh tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

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Đổi mới phổ biến pháp luật, đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Công tác PBGDPL tiếp tục được triển khai rộng khắp, với nội dung tập trung vào các luật, nghị quyết mới và những quy định liên quan trực tiếp đến đời sống. Trong 10 tháng năm 2026, toàn địa bàn tổ chức 2.443 cuộc tuyên truyền, PBGDPL, thu hút 793.875 lượt người tham dự; tổ chức 25 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 4.116 lượt tham gia; biên soạn, cấp phát và đăng tải hơn 2.530 tài liệu.

Mạng lưới PBGDPL được củng cố với 176 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 1.766 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và hơn 4.000 hòa giải viên ở cơ sở. Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố có 37 thành viên; 54/54 xã, phường, đặc khu đã thành lập Hội đồng phối hợp cấp xã, góp phần tăng cường phối hợp triển khai nhiệm vụ từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Chuyển đổi số trong PBGDPL được đẩy mạnh thông qua sách điện tử, sách nói, infographic, video, mạng xã hội và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giúp người dân tiếp cận thông tin pháp luật thuận tiện hơn. Tiêu biểu, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về di sản văn hóa” diễn ra từ ngày 25/9 đến 25/10/2026 thu hút 62.828 người tham gia, với 92.644 lượt dự thi.

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Cùng với PBGDPL trong cộng đồng, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được quan tâm. Quảng Ninh triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành giai đoạn 2026-2030, công bố mạng lưới tư vấn viên pháp luật. Đến ngày 31/10/2026, các sở, ngành, địa phương đã tổ chức gần 500 cuộc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, đối thoại và diễn đàn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Ông Trần Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ Tư pháp), đánh giá: Quảng Ninh là một trong những địa phương quan tâm tích cực đến công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đã ban hành chương trình hỗ trợ pháp lý tại địa phương; thường xuyên tổ chức các hoạt động tọa đàm, tập huấn cho cơ quan, tổ chức liên quan và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, thành phố đã hình thành mạng lưới tư vấn viên pháp luật, tạo điều kiện triển khai thường xuyên, hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Cùng với các hoạt động trong nước, Quảng Ninh chú trọng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp, nhằm tăng cường trao đổi chuyên môn, hỗ trợ pháp lý và phòng ngừa tranh chấp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. Tại khu vực biên giới, cửa khẩu, các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về biên giới, xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, phòng chống buôn lậu; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp, góp phần phòng ngừa vi phạm.

Ông Nguyễn Chính Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Quảng Ninh, cho biết: Thời gian tới, Quảng Ninh tiếp tục đổi mới công tác PBGDPL theo hướng đồng bộ, thực chất, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả tiếp cận và thi hành pháp luật. Đồng thời, phát huy trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, vai trò đội ngũ làm công tác PBGDPL, gắn với xây dựng ý thức tự giác chấp hành và văn hóa thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong xã hội.