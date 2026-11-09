Phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026

Sáng 9/11, UBND thành phố tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026. Tới dự lễ hưởng ứng có các đồng chí: Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, phát biểu tại lễ hưởng ứng.

Phát biểu tại lễ hưởng ứng, đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, nhấn mạnh: Nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, Đảng, Nhà nước ta đã chọn ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Việt Nam. Thời gian qua, Quảng Ninh luôn là một trong những địa phương đi đầu, quan tâm, chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam mang lại kết quả thiết thực, đưa công tác Tư pháp nói chung, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng đi vào cuộc sống.

Đồng chí Lê Văn Ánh,Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, phát biểu tại lễ hưởng ứng.

Để tinh thần Ngày Pháp luật Việt Nam lan tỏa sâu rộng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị thành phố tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo tạo hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ và có tính khả thi cao trong thực tiễn; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng thành phố xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, kỷ cương và hạnh phúc; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật; chú trọng phát triển các dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ.

Các đại biểu bấm nút hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Phát biểu khai mạc tại lễ hưởng ứng, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là cơ quan tư pháp các cấp, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở.

Các tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thi hành và phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật; đổi mới phương thức tổ chức thi hành pháp luật; đa dạng hóa nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ tiếp cận, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật tại cơ sở; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật có đủ năng lực, trình độ và trách nhiệm. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần tiếp tục được đổi mới, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa và góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống.



Các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật giai đoạn 2025-2026 được UBND thành phố khen thưởng. Đồng thời, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đã trao giải cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về di sản văn hoá trên địa bàn năm 2026.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao thưởng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về di sản văn hoá trên địa bàn thành phố Quảng Ninh năm 2026" cho các tập thể.