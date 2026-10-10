15.000 vận động viên sẽ tham gia Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026

Ngày 10/10, tại khu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long, Giải chạy Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 chính thức khai mạc, thu hút khoảng 15.000 người đăng ký tham gia, gồm vận động viên chuyên nghiệp, người chạy phong trào, các gia đình, người dân địa phương và du khách.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Giải chạy Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 – Run for Net Zero.

Giải do Công ty TNHH Đức Hương Anh (DHA Việt Nam) tổ chức với chủ đề “Chạy giữa kỳ quan – Chạm tới kỷ lục – Run for Net Zero”. Ngày 11/10, các vận động viên sẽ chính thức thi đấu với ba cự ly 21 km, 10 km và 3 km. Trong đó, hai cự ly 10 km và 21 km tạo cơ hội để vận động viên chuyên nghiệp và phong trào thử sức, cải thiện thành tích cá nhân. Cự ly 3 km hướng tới ngày hội kết nối các gia đình, người dân địa phương, mở rộng cơ hội tham gia hoạt động thể thao.

Cung đường chạy nằm trong khuôn viên đại đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long, xuất phát từ Đại lộ Thiên đường, qua Đại lộ Apollo và các tuyến đường nội khu. Với lợi thế nằm bên vịnh Hạ Long, cung đường mang đến trải nghiệm thể thao gắn với cảnh quan di sản và không gian đô thị hiện đại.

Không gian đô thị ven vịnh Hạ Long, nơi diễn ra Giải chạy Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026.

Không chỉ hướng tới chinh phục thành tích cá nhân, giải chạy còn lan tỏa thông điệp sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức và các vận động viên sẽ tham gia trồng 2.026 cây xanh tại “Khu vườn ESG”.

Các vận động viên đăng ký tham gia giải chạy trong ngày khai mạc.

Theo Ban Tổ chức, công tác chuẩn bị về vận hành, y tế, an ninh giao thông và chăm sóc vận động viên đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày thi đấu chính thức. Giải chạy nhằm góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, lan tỏa lối sống xanh và quảng bá hình ảnh Quảng Ninh gắn với định hướng phát triển bền vững.