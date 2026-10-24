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Tấm lòng nhân ái

23.806 - là số đơn vị máu được tiếp nhận qua các đợt hiến máu tình nguyện từ đầu năm đến nay

Báo Quảng Ninh trên
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từ khóa:

#hiến máu tình nguyện #nghĩa cử cao đẹp #tấm lòng nhân ái

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