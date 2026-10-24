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Xã hội
Tấm lòng nhân ái
23.806 - là số đơn vị máu được tiếp nhận qua các đợt hiến máu tình nguyện từ đầu năm đến nay
24/10/2026 09:29
Báo Quảng Ninh trên
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từ khóa:
#hiến máu tình nguyện
#nghĩa cử cao đẹp
#tấm lòng nhân ái
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