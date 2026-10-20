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Công nghiệp - Hạ tầng
Nông nghiệp - Nông thôn
Xúc tiến đầu tư
Bảo vệ môi trường
Than khoáng sản
Xã hội
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Y tế
Tấm lòng nhân ái
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Trải nghiệm - Khám phá
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Kinh tế
49.664 tỷ đồng - là tổng vốn đầu tư vào KKT, KCN Quảng Ninh trong 9 tháng năm 2026
20/10/2026 08:59
Báo Quảng Ninh trên
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từ khóa:
#vốn đầu tư
#FDI
#khu kinh tế
#khu công nghiệp
#Quảng Ninh
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