Truyền hình Phát thanh Báo in
English 中文

Chuyên mục

Kinh tế

49.664 tỷ đồng - là tổng vốn đầu tư vào KKT, KCN Quảng Ninh trong 9 tháng năm 2026

Báo Quảng Ninh trên
quang-ninh-dau-tu-va-tang-truong-ben-vung.png

Tin liên quan

Mỗi ngày một con số

từ khóa:

#vốn đầu tư #FDI #khu kinh tế #khu công nghiệp #Quảng Ninh

Cùng chuyên mục

QTV Go

Tải ứng dụng để tiếp tục sử dụng.

app-store google-play