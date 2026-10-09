Liên kết lữ hành phát triển điểm đến du lịch

Liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành với các cơ sở lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, điểm tham quan và địa phương đang mở ra hướng đi hiệu quả cho du lịch Quảng Ninh làm mới sản phẩm, mở rộng thị trường khách. Thông qua các chương trình kích cầu, doanh nghiệp không chỉ gia tăng lợi thế cạnh tranh về giá mà còn nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Các đơn vị lữ hành kết nối sản phẩm du lịch Quảng Ninh trong khuôn khổ Hội nghị Lữ hành Việt Nam tổ chức tại Quảng Ninh, tháng 9/2026.

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 263/NQ-CP của Chính phủ đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực tăng trưởng mới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cuối tháng 9 vừa qua, Bộ VH-TT&DL phối hợp với thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Lữ hành năm 2026 với chủ đề “Đổi mới - Liên kết - Nâng tầm”.

Tại hội nghị này, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ An Phong nhấn mạnh: Lữ hành là cầu nối đưa sản phẩm đến du khách, trong khi xúc tiến, quảng bá giúp mở rộng thị trường, định vị thương hiệu và thúc đẩy nhu cầu. Vì vậy, cần tăng cường liên kết giữa địa phương, doanh nghiệp và các ngành liên quan; đồng bộ hạ tầng, dịch vụ, xây dựng các tuyến và gói sản phẩm cụ thể, phân định rõ trách nhiệm giữa các bên. Doanh nghiệp lữ hành cần tham gia ngay từ khâu hình thành ý tưởng, thiết kế sản phẩm để nâng cao hiệu quả khai thác và sức cạnh tranh của điểm đến.

Bám sát những định hướng này, mùa thu đông năm nay, Quảng Ninh triển khai nhiều chương trình kích cầu với sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch. Hơn 20 cơ sở lưu trú từ 3-5 sao xây dựng các gói ưu đãi giảm từ 20% đến trên 60%, kết hợp nhiều dịch vụ gia tăng như bữa sáng, bữa chính, đồ uống, chăm sóc sức khỏe và các tiện ích dành cho khách lưu trú.

Các nhà hàng, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tích cực hưởng ứng bằng những chính sách ưu đãi trực tiếp, tặng đồ uống và bổ sung dịch vụ. Sự tham gia của nhiều “mắt xích” trong chuỗi cung ứng giúp doanh nghiệp lữ hành có thêm điều kiện xây dựng các gói tour với mức giá cạnh tranh, đồng thời tạo thuận lợi cho du khách khi lựa chọn và sử dụng dịch vụ.

Theo lãnh đạo Chi nhánh Vietravel Quảng Ninh, giảm giá có thể tạo sức hút ban đầu, nhưng chất lượng và sự phong phú của trải nghiệm mới là yếu tố quyết định khả năng giữ chân du khách. Hiện, các chương trình ưu đãi của Quảng Ninh không chỉ có mức giá hợp lý mà còn được thiết kế theo hướng kết hợp nhiều dịch vụ, giúp du khách có thêm lựa chọn trong cùng một hành trình, từ tham quan di sản, nghỉ dưỡng đến thưởng thức ẩm thực địa phương và trải nghiệm các hoạt động vui chơi, giải trí. Việc liên kết cũng giúp doanh nghiệp chủ động nguồn cung, tối ưu chi phí tổ chức tour và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Sản phẩm thuyền ba vách được các đơn vị lữ hành quảng bá để giới thiệu đến du khách.

Một trong những mục tiêu quan trọng của liên kết các đơn vị dịch vụ du lịch là khắc phục tình trạng hành trình du lịch tập trung vào một vài điểm đến quen thuộc, trong khi nhiều tài nguyên và sản phẩm khác chưa được khai thác tương xứng. Theo ông Đặng Duy Trung Hiếu, Chủ tịch HĐQT Vietnam Express Tour, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Quảng Ninh có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, di sản, văn hóa và nghỉ dưỡng, nhưng để chuyển hóa những lợi thế đó thành giá trị kinh tế, cần có sự kết nối hiệu quả giữa các điểm đến, tạo thành hành trình đa dạng và đủ sức hấp dẫn để du khách kéo dài kỳ nghỉ. Chúng tôi đang xây dựng các tour tuyến kết nối Hà Nội với vịnh Hạ Long và mở rộng hành trình đến Yên Tử, Đông Triều, Vân Đồn, Cô Tô, Móng Cái… Cách tiếp cận này không chỉ bổ sung lựa chọn cho du khách mà còn mở ra cơ hội phân bổ dòng khách rộng hơn, tăng khả năng tiêu thụ dịch vụ tại nhiều địa bàn...

Hiện Quảng Ninh và ngành Du lịch đẩy mạnh liên kết, mở rộng hợp tác phát triển du lịch trong nước với các tỉnh, thành phố, như: Hà Nội, Ninh Bình, Khánh Hòa, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, những địa phương phía nam như TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Riêng thị trường quốc tế, thành phố tập trung vào các thị trường truyền thống ở khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á, đồng thời tổ chức các đoàn famtrip dành cho lữ hành đón dòng khách Ấn Độ, Hồi giáo, Nga…

Mục tiêu của Quảng Ninh trong năm 2026 là đón 23 triệu lượt khách, tổng thu du lịch trên 70.000 tỷ đồng. Hiện, Quảng Ninh đang tích cực triển khai kế hoạch xây dựng mỗi xã, phường, đặc khu một sản phẩm du lịch đặc thù; rà soát, đánh giá Đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm; đồng thời hoàn thành xây dựng Đề án phát triển kinh tế di sản, du lịch đêm và công nghiệp văn hóa thành phố Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là những định hướng tạo cơ sở để các đơn vị lữ hành phát triển sản phẩm gắn với đặc trưng từng địa bàn, tổ chức những hành trình có chiều sâu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế du lịch Quảng Ninh.