Arsenal đón tín hiệu tích cực về chấn thương của David Raya trước trận gặp Dortmund

Thủ môn David Raya gặp chấn thương vai trong trận Arsenal hòa Newcastle 2-2 tại Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. HLV Mikel Arteta cho biết tình trạng của tuyển thủ Tây Ban Nha khả quan hơn dự kiến, nhưng anh vẫn cần trải qua thêm các cuộc kiểm tra để xác định chính xác mức độ chấn thương.

Thủ môn David Raya của Arsenal rời sân vì chấn thương trong trận đấu với Newcastle United tại Ngoại hạng Anh ở Newcastle, Anh, ngày 21/11/2026. Ảnh: AP

Raya tỏ ra rất đau đớn và phải rời sân ở giữa hiệp hai trận đấu với Newcastle hôm 21/11. Chấn thương xảy ra sau tình huống thủ môn này bắt gọn bóng từ một quả phạt góc, rồi ngã xuống trong pha va chạm với cầu thủ đối phương.

Trong buổi họp báo ngày 23/11, HLV Arteta xác nhận Raya sẽ không thể góp mặt trong trận Arsenal tiếp đón Borussia Dortmund tại Champions League, diễn ra lúc 3 giờ sáng 25/11 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết chấn thương của thủ môn này không nghiêm trọng như lo ngại ban đầu.

“Chúng tôi cần tiến hành thêm một số kiểm tra vào ngày mai, nhưng những dấu hiệu hiện tại khá khả quan. Với mức độ đau đớn mà cậu ấy thể hiện ngay sau tình huống đó, tất cả chúng tôi đều rất lo lắng. Tuy nhiên, có vẻ tình hình tốt hơn so với dự đoán ban đầu”, ông Arteta nói.

HLV Arsenal cũng cho biết Raya không cần phẫu thuật. Đây là điều khiến ban huấn luyện lo ngại nhất, bởi nếu phải phẫu thuật, thủ môn này có thể phải nghỉ thi đấu nhiều tháng.

Theo ông Arteta, Raya gần như không thể chịu đựng được cơn đau sau pha va chạm tưởng chừng không quá nghiêm trọng với tiền đạo William Osula bên phía Newcastle.

“Cường độ cơn đau và tình trạng khó khăn của cậu ấy khi đó thực sự khiến chúng tôi lo lắng”, ông Arteta nói thêm.

Nhà cầm quân này cho biết kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy những dấu hiệu tích cực hơn nhiều. Arsenal sẽ tiến hành thêm các xét nghiệm trong ngày 24/11 để xác nhận tình trạng của Raya và cung cấp thông tin cụ thể hơn.

Ở cấp câu lạc bộ, David Raya là một trong những thủ môn nổi bật của Ngoại hạng Anh những mùa gần đây. Anh đã giành danh hiệu Găng tay vàng (Golden Glove) trong 3 mùa giải liên tiếp, từ 2023-2024 đến 2025-2026. Riêng mùa giải 2025-2026, thủ môn người Tây Ban Nha giữ sạch lưới 19 trận tại Ngoại hạng Anh, góp công giúp Arsenal giành chức vô địch giải đấu. Anh cũng có 9 trận giữ sạch lưới tại Champions League mùa giải này và góp mặt trong đội hình tiêu biểu của giải.