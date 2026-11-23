Yamal vắng mặt trong chuyến làm khách của Barcelona tại Azerbaijan

Tiền đạo Lamine Yamal sẽ không cùng Barcelona lên đường tới Azerbaijan để đối đầu Sabah FK tại Champions League vào ngày 25/11, do gặp vấn đề ở mắt cá chân phải. Quyết định được đưa ra nhằm phòng ngừa rủi ro chấn thương cho cầu thủ này.

Barcelona xác nhận tiền đạo Lamine Yamal sẽ vắng mặt trong trận gặp Sabah FK tại Champions League do gặp vấn đề ở mắt cá chân phải, nhằm tránh nguy cơ chấn thương nghiêm trọng hơn. Ảnh: AP

Barcelona xác nhận hôm 23/11 rằng Yamal đang cảm thấy “khó chịu nhẹ” ở mắt cá chân phải và sẽ tạm thời nghỉ thi đấu để đề phòng. Đội bóng kỳ vọng tuyển thủ Tây Ban Nha có thể trở lại trong trận gặp Deportivo La Coruna tại giải vô địch quốc gia vào ngày 29/11.

Cầu thủ 19 tuổi vừa thi đấu trọn vẹn trận Barcelona ngược dòng đánh bại Villarreal với tỷ số 3-2 hôm 22/11. Dù đá hỏng phạt đền trong hiệp một, Yamal vẫn góp công vào hai bàn thắng cuối cùng của đội bóng xứ Catalonia, giúp Barcelona hoàn tất màn lội ngược dòng.

Ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia gần nhất, Yamal cũng từng không thể cùng Tây Ban Nha di chuyển tới thi đấu với Cộng hòa Czech tại Nations League do bị đau đầu gối phải. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn có thể ra sân trong trận gặp đội tuyển Anh.

Thời điểm đó, một số phương tiện truyền thông cho rằng Yamal được đối xử đặc biệt so với các cầu thủ khác. HLV Luis de la Fuente đã lên tiếng bảo vệ ngôi sao của Barcelona, đồng thời bày tỏ sự không hài lòng trước những thông tin liên quan đến việc cầu thủ này đến hội quân muộn. Ông cho biết không thể chấp nhận những người cố tình đánh lừa và đưa ra thông tin sai lệch.

Barcelona hiện đứng thứ 5 tại Champions League với 9 điểm. Chuyến làm khách trước Sabah FK cũng là một trong những hành trình xa nhất của đội bóng Tây Ban Nha tại giải đấu, với quãng đường di chuyển hơn 5.000 km.

Sabah FK đang trải qua mùa giải đầu tiên tại Champions League và mới giành được 1 chiến thắng, bên cạnh 3 thất bại.