Endrick vắng mặt trong trận Real Madrid gặp PSV Eindhoven tại Champions League

Tiền đạo Endrick sẽ không thể cùng Real Madrid thi đấu trận gặp PSV Eindhoven ở lượt trận thứ năm vòng phân hạng Champions League, diễn ra lúc 3 giờ sáng 25/11 (giờ Việt Nam), do chấn thương cơ khép ở chân trái.

Tiền đạo Endrick của Real Madrid trong trận đấu với Celta Vigo tại La Liga ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 21/11/2026. Ảnh: AP

Ngày 23/11, Real Madrid xác nhận Endrick được chẩn đoán chấn thương cơ khép ở chân trái. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chưa đưa ra thời gian cụ thể để tiền đạo người Brazil trở lại, cho biết quá trình hồi phục sẽ phụ thuộc vào diễn biến chấn thương.

Endrick năm nay 20 tuổi, sinh ra tại Brasilia và trưởng thành từ lò đào tạo của Palmeiras. Anh gây chú ý tại bóng đá Brazil trước khi gia nhập Real Madrid vào năm 2024. Trong mùa giải 2025-2026, tiền đạo này được cho Lyon mượn và ghi 8 bàn, có 7 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, trước khi trở lại đội bóng Tây Ban Nha vào mùa hè năm 2026.

Dù được kỳ vọng khi cập bến Real Madrid, Endrick chưa có nhiều cơ hội đá chính dưới thời HLV José Mourinho ở mùa giải này. Trong trận Real Madrid thắng ngược Celta Vigo 2-1 tại La Liga hôm 21/11, chân sút người Brazil được tung vào sân ở phút 71. Hiện chưa rõ anh có gặp chấn thương trong trận đấu này hay không.

Endrick đã có thêm 7 lần ra sân cho Real Madrid trong mùa giải hiện tại và ghi một bàn trong chiến thắng 4-3 trước Roma hồi tháng 10 tại Champions League. Anh cũng đã ghi bàn cho đội tuyển quốc gia Brazil trong mùa giải này. Tiền đạo này ra mắt đội tuyển Brazil vào tháng 11/2023, khi mới 17 tuổi.

Real Madrid đang có khởi đầu thuận lợi tại Champions League khi toàn thắng cả 4 trận đầu tiên ở vòng phân hạng, qua đó đứng thứ hai trên bảng xếp hạng.