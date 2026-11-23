Với Manchester United, ông Pochettino có thể tiến xa đến đâu tại Champions League?

Sau 4 năm rưỡi vắng bóng tại Champions League, HLV Mauricio Pochettino sẽ trở lại đấu trường danh giá nhất cấp câu lạc bộ châu Âu trên cương vị thuyền trưởng Manchester United. Tuy nhiên, trong bối cảnh đội bóng đang sa sút và gặp nhiều bất ổn, mục tiêu trước mắt của nhà cầm quân người Argentina là giúp đội bóng giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

HLV Mauricio Pochettino, người vừa được bổ nhiệm dẫn dắt Manchester United. Ảnh: AP

Trận đấu trên sân Sporting Lisbon vào ngày 25/11 sẽ đánh dấu lần đầu tiên ông Pochettino trở lại Champions League kể từ khi dẫn dắt Paris Saint-Germain (PSG). Khi đó, đội bóng sở hữu bộ ba Lionel Messi, Kylian Mbappe và Neymar đã bị Real Madrid loại ở vòng 1/8 năm 2022, sau cú hat-trick của Karim Benzema. Chiến thắng này cũng mở đầu cho hành trình giành chức vô địch đầy ấn tượng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Trước đó, ông Pochettino từng đưa PSG vào bán kết Champions League mùa giải 2020-2021, nhưng để thua Manchester City. Dấu ấn đáng nhớ nhất của nhà cầm quân người Argentina tại giải đấu có lẽ là hành trình cùng Tottenham vào chung kết năm 2019. Khi ấy, Tottenham tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục trước Ajax ở bán kết nhờ cú hat-trick của Lucas Moura, trước khi thất bại trước Liverpool trong trận tranh chức vô địch.

Giờ đây, thử thách của ông Pochettino là giúp Manchester United tìm lại vị thế tại đấu trường châu Âu. Mục tiêu trước mắt chắc chắn là giành quyền vào vòng knock-out, sau khởi đầu không mấy suôn sẻ của đội bóng ở vòng phân hạng.

Manchester United hiện có 6 điểm sau 4 lượt trận, đứng thứ 17 trong tổng số 36 đội. Hành trình vừa qua của đội bóng có thất bại 1-4 trước Como và chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Roma. Dù giành được 3 điểm trước Roma, kết quả này vẫn không đủ giúp HLV Michael Carrick giữ được vị trí.

Tình hình của Manchester United càng thêm khó khăn khi đội bóng hiện đứng áp chót tại Ngoại hạng Anh và vừa nhận thất bại 0-4 trước Liverpool trong trận ra mắt của ông Pochettino. Đáng chú ý, Manchester United phải thi đấu với 10 người trong hơn 80 phút tại Anfield.

“Chúng tôi đang ở trong một tình thế rất phức tạp và khó khăn”, ông Pochettino thừa nhận.

Theo thể thức Champions League, 8 đội đứng đầu vòng phân hạng sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. Các đội xếp từ vị trí thứ 9 đến 24 phải thi đấu play-off hai lượt trận để tranh 8 suất còn lại. Những đội nằm ngoài nhóm 24 đội dẫn đầu sẽ bị loại.

Manchester United vẫn còn những trận đấu với Leipzig và Bayern Munich trên sân nhà, trước khi kết thúc vòng phân hạng bằng chuyến làm khách trước Villarreal vào cuối tháng 1/2027. Với vị trí hiện tại và lịch thi đấu phía trước, đội bóng của ông Pochettino sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn tiến sâu tại giải đấu.

Trong khi Manchester United đang chật vật tìm lại phong độ, PSG và Real Madrid là hai đội vẫn duy trì thành tích toàn thắng sau những lượt trận đầu tiên. PSG sẽ tiếp đón Roma vào ngày 25/11, nhưng lực lượng của nhà đương kim vô địch đang bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Hai tiền đạo Désiré Doué và Khvicha Kvaratskhelia đều gặp chấn thương dây chằng chéo trước (ACL), dự kiến phải nghỉ thi đấu đến mùa giải tới.

Real Madrid sẽ tiếp đón PSV Eindhoven vào ngày 24/11, trong khi đội đứng thứ ba Arsenal đối đầu Borussia Dortmund. Barcelona, hiện xếp thứ năm, phải di chuyển hơn 5.000 km tới Azerbaijan để gặp Sabah FK vào ngày 25/11.