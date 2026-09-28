ASIAD 2026: Kabaddi đứng đầu những môn thể thao châu Á “lạ lẫm”

Một trong những điều thú vị nhất khi theo dõi Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD) là sự xuất hiện của những môn thể thao đậm đà bản sắc khu vực. Bên cạnh các bộ môn Olympic quen thuộc trên thế giới, ASIAD còn quy tụ nhiều môn thể thao đặc trưng của khu vực như cầu mây (sepaktakraw), wushu hay kurash. Tuy nhiên, “nhà vô địch về sự tò mò” và thu hút sự chú ý lớn nhất chắc chắn là kabaddi.

Khác với các môn thể thao Olympic truyền thống, kabaddi xuất xứ từ tiểu lục địa Ấn Độ, mang đến sức hút mãnh liệt với các giải đấu chuyên nghiệp với lượng khán giả xem trực tuyến lên tới hàng triệu người. Kabaddi từng góp mặt tại Thế vận hội Berlin 1936 dưới dạng môn trình diễn, nhưng tiếc là chưa thể tạo dựng được lượng người theo dõi trên quy mô toàn cầu.

Vận động viên Arjun Deshwal của Ấn Độ và Amirhossein Bastami của Iran tranh tài trong trận chung kết kabaddi nam tại Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD) diễn ra tại thành phố Tokai, Nhật Bản, ngày 26/9/2026. Ảnh: AP

Đây là môn thể thao đồng đội đối kháng, phát triển từ lịch sử rèn luyện sức mạnh, sự nhanh nhẹn, kỹ năng kiểm soát hơi thở và tự vệ. Kabaddi hoàn toàn không dùng bóng, không gậy, không khung thành hay vợt. Trò chơi kết hợp các pha chạm người (tag), vật ngã và đòn thế, gợi nhớ đến trò chơi sân trường "Red Rover" ở Mỹ hoặc "British Bulldog" ở Anh.

Theo thể thức thi đấu tại ASIAD, mỗi đội gồm 7 người tranh tài trên một sân đấu nhỏ hình chữ nhật. Một cầu thủ bên tấn công (được gọi là "raider" hay cầu thủ đột kích) sẽ vượt qua vạch giữa sân, cố gắng chạm vào càng nhiều đối thủ càng tốt trong vòng 30 giây và chạy ngược về vạch giữa mà không bị ngã hay bị đối phương giữ lại.

Trận đấu diễn ra trong hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút, với điểm số được tính bằng cách chạm vào đối phương hoặc ngăn chặn thành công cầu thủ đột kích.

Ấn Độ tiếp tục khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối ở bộ môn kabaddi. Các vận động viên Ấn Độ đã giành chiến thắng thuyết phục trong cả hai trận chung kết, đánh bại Iran với tỷ số 37-34 ở nội dung của nữ và vượt qua đội nam Iran với tỷ số 40-34, khép lại một mùa giải đầy cảm xúc và khẳng định sức sống mãnh liệt của các môn thể thao đặc trưng khu vực châu Á.

Pawan Kumar, ngôi sao hàng đầu của tuyển Ấn Độ, chia sẻ sau chiến thắng y hệt như cách mà bất kỳ vận động viên của đội chiến thắng nào cũng sẽ làm: phân tích chiến thuật, những điều chỉnh chiến lược trên sân và đi sâu vào những tiểu tiết rất riêng của bộ môn này.

Kumar chia sẻ: "Khi đã nắm lợi thế dẫn trước, chúng tôi muốn bảo vệ nó. Thế là toàn đội chơi an toàn... tận dụng tối đa thời gian có thể. Điều đó đã giúp chúng tôi giữ vững khoảng cách cho đến phút cuối cùng".