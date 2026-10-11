Nhà vô địch US Open Alexander Zverev giành quyền vào vòng 4 Shanghai Masters

Ngày 11/10, tay vợt hạt giống số 1 Alexander Zverev giành chiến thắng 6-4, 6-7 (8), 6-3 trước Quentin Halys tại vòng 3 giải quần vợt Shanghai Masters 2026, trong khi hạt giống số 3 Ben Shelton phải dừng bước sau thất bại trước tay vợt trẻ người Pháp Arthur Gea.

Tại giải ATP Masters 1000 diễn ra ở Thượng Hải (Trung Quốc), Alexander Zverev trải qua trận đấu kéo dài ba set trước tay vợt người Pháp Quentin Halys. Nhà vô địch US Open đã bỏ lỡ hai cơ hội kết thúc trận đấu trong loạt tie-break của set thứ hai, trước khi giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-4, 6-7 (8), 6-3.

Tay vợt Alexander Zverev (Đức) đánh trả bóng trong trận tứ kết đơn nam gặp Novak Djokovic (Serbia) tại Giải quần vợt China Open ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 4/10/2026. Ảnh: AP

Trong suốt trận đấu, Zverev không để đối thủ có bất kỳ cơ hội giành break nào. Tuy nhiên, tay vợt người Đức phải trải qua bảy cơ hội mới có thể bẻ game giao bóng của Halys, hiện xếp hạng 48 thế giới, ngay trong game đầu tiên của set mở màn.

Ở set thứ hai, Halys hai lần cứu thành công match point khi cầm giao bóng trong loạt tie-break, sau đó ghi điểm quyết định bằng cú vô-lê trên cao ở khu vực lưới để cân bằng tỷ số trận đấu.

Bước sang set quyết định, Zverev nhanh chóng giành lại thế chủ động khi bẻ game giao bóng đầu tiên của đối thủ, qua đó tiến tới chiến thắng chung cuộc.

Kết quả này giúp Zverev tiếp tục hành trình hướng tới mục tiêu lần đầu tiên kết thúc mùa giải ở vị trí số 1 thế giới.

Tại vòng 4, Zverev sẽ gặp Alexander Bublik, tay vợt đã lội ngược dòng đánh bại Brandon Nakashima với tỷ số 6-7 (7), 6-3, 7-6 (5).

Trong một diễn biến khác, á quân US Open Ben Shelton bất ngờ dừng bước tại vòng 3 sau thất bại 6-7 (5), 6-7 (3) trước Arthur Gea, tay vợt 21 tuổi người Pháp.

Trước đó, Shelton, hạt giống số 3 của giải đã giành chiến thắng trong trận ra quân tại Thượng Hải đúng dịp sinh nhật lần thứ 24. Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu với Gea, tay vợt người Mỹ không thể giành chiến thắng ở cả hai loạt tie-break.

Gea tận dụng thành công cơ hội match point đầu tiên trong loạt tie-break của set thứ hai để khép lại trận đấu, qua đó giành quyền đi tiếp.

Ở các trận đấu khác, hạt giống số 9 Alex de Minaur vượt qua Rei Sakamoto với tỷ số 7-6 (6), 6-4, trong khi hạt giống số 26 Karen Khachanov đánh bại Adrian Mannarino 6-2, 6-4.

Giải Shanghai Masters năm nay không có sự góp mặt của tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner. Trước đó, Sinner thông báo rút lui khỏi giải và nghỉ thi đấu trong thời gian còn lại của năm 2026 do chấn thương đầu gối phải.