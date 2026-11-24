HLV Maresca: Man City sa sút là điều bình thường sau khi Guardiola ra đi

HLV Enzo Maresca cho rằng chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng tại Premier League là điều bình thường trong quá trình tái thiết Manchester City sau khi chia tay Pep Guardiola. Nhà cầm quân người Italy tin đội bóng sẽ sớm tìm lại sự cân bằng và ổn định.

Tiền đạo Erling Haaland của Man City ngồi trên sân trong trận đấu Ngoại hạng Anh giữa Manchester City và Fulham tại Manchester, Anh, ngày 21/11/2026. Ảnh: AP

Man City khởi đầu mùa giải ấn tượng với 7 chiến thắng liên tiếp tại Premier League dưới thời Maresca. Tuy nhiên, đội bóng đã không thắng trong 4 vòng đấu gần nhất, khi HLV người Italy vẫn đang tìm cách cân bằng giữa hàng phòng ngự và tuyến giữa.

Tuần trước, Maresca bác bỏ ý kiến cho rằng phong độ sa sút của Man City có liên quan đến vụ việc CLB bị kết luận vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính của Premier League. Theo ông, những khó khăn hiện tại chủ yếu xuất phát từ quá trình chuyển giao sau khi Guardiola rời đi.

“Đây là một phần của quá trình tái thiết, giống như bắt đầu lại sau 10 năm với cùng một HLV, cùng phương pháp và cách làm việc. Không dễ để thay đổi mọi thứ chỉ trong một sớm một chiều. Với tôi, những gì đang diễn ra là hoàn toàn bình thường. Hy vọng chúng tôi sẽ sớm tìm được sự cân bằng giữa các tuyến và duy trì được sự ổn định”, Maresca phát biểu hôm 23/11.

Man City sẽ tiếp đón Napoli vào rạng sáng 25/11 (giờ Việt Nam) tại UEFA Champions League. Trận đấu đánh dấu lần trở lại sân Etihad của Kevin De Bruyne, tiền vệ người Bỉ đã rời đội bóng vào mùa hè năm 2025 sau 10 năm gắn bó.

Maresca từng làm việc cùng De Bruyne khi còn là trợ lý cho Guardiola ở mùa giải 2022-2023, thời điểm Man City giành cú ăn ba Premier League, FA Cup và Champions League. Ông đánh giá tiền vệ người Bỉ là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất từng làm việc cùng.

De Bruyne khẳng định vẫn dành tình cảm đặc biệt cho Man City, bất chấp những tranh cãi liên quan đến vụ việc tài chính của đội bóng cũ. CLB hiện đang kháng cáo phán quyết của hội đồng điều tra và có thể đối mặt với các án phạt nặng, bao gồm trừ điểm hoặc tước danh hiệu.

“Đây là CLB của tôi. Tôi yêu quý các ông chủ và luôn dành tình cảm đặc biệt cho Man City. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, cũng như cách mọi người đối xử với tôi và gia đình trong suốt 10 năm qua”, De Bruyne chia sẻ.

Tiền vệ người Bỉ cũng nhấn mạnh anh tự hào về những gì đã cống hiến cho đội bóng, đồng thời cho rằng mỗi người đều có quan điểm riêng về vụ việc đang diễn ra.

Ở thông tin lực lượng, Maresca xác nhận hậu vệ phải Matheus Nunes đã bình phục chấn thương và sẵn sàng trở lại thi đấu. Man City hiện đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng gồm 36 đội tại UEFA Champions League, với 3 chiến thắng sau 4 lượt trận.