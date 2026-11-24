Bóng đá châu Âu loạt trận 23/11: Brentford thắng đậm Everton, Monza thoát nhóm xuống hạng

Trong loạt trận diễn ra ngày 23/11 (giờ địa phương), tiền đạo Gustavo Varela tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng với cú đúp, giúp Monza đánh bại Fiorentina 3-0 và chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp tại Serie A. Trong khi đó, Brentford vùi dập Everton 4-0 ở Ngoại hạng Anh, còn Levante giành lại 1 điểm nhờ bàn gỡ hòa ở những phút cuối trận trước Elche tại La Liga.

Cầu thủ Jay Robinson (giữa) của Monza tranh bóng với Cher Ndour bên phía Fiorentina trong trận đấu giữa hai đội tại Serie A, ở Monza, Italy, ngày 23/11/2026. Ảnh: AP

Varela tiếp tục thăng hoa, Monza giành chiến thắng quan trọng

Gustavo Varela tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể khi nâng thành tích lên 11 bàn sau 11 lần ra sân tại giải vô địch quốc gia. Tiền đạo người Bồ Đào Nha lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Monza trước Fiorentina, giúp đội nhà chấm dứt chuỗi 4 trận thất bại liên tiếp.

Varela mở tỷ số trên chấm phạt đền chỉ vài giây trước khi hiệp 1 khép lại. Sang hiệp 2, anh nhân đôi cách biệt cho Monza ở phút 52 bằng pha đánh gót đầy kỹ thuật.

Đây là cú đúp thứ ba của Varela trong mùa giải năm nay. Riêng tiền đạo này đã đóng góp hơn một nửa trong tổng số 20 bàn thắng của Monza tại giải đấu.

Phút 60, Jay Robinson, cầu thủ chạy cánh 19 tuổi được Monza mượn từ Southampton, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0.

Ba điểm có được giúp Monza vươn lên vị trí thứ 14 và thoát khỏi nhóm xuống hạng. Fiorentina đứng thứ 16, kém đối thủ 1 điểm.

Brentford thắng tưng bừng, Everton nhận thất bại nặng nề

Tại Ngoại hạng Anh, Keane Lewis-Potter trở thành nhân vật nổi bật khi ghi liền 2 bàn chỉ trong vòng 3 phút ở giữa hiệp 1, đưa Brentford vượt lên dẫn trước và tạo lợi thế lớn trước Everton.

Hai cú dứt điểm của Lewis-Potter đều chạm người đổi hướng trước khi đánh bại thủ môn Jordan Pickford. Khó khăn càng chồng chất với Everton khi đội trưởng James Tarkowski nhận thẻ đỏ ngay trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp 2, Vitaly Janelt ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 bằng cú sút xa từ khoảng cách 30 m, đưa bóng vào góc cao khung thành. Đến phút 90, Fabio Carvalho ấn định chiến thắng 4-0 cho Brentford.

Thất bại này càng đáng buồn với HLV David Moyes khi trận đấu đánh dấu lần thứ 593 ông dẫn dắt Everton, một kỷ lục của câu lạc bộ. Trong khi đó, chiến thắng giúp Brentford vươn lên vị trí thứ 6, hơn Everton 1 điểm và 3 bậc trên bảng xếp hạng. Đội bóng này đã ghi 20 bàn từ đầu mùa, chỉ xếp sau Brighton và Manchester City về số bàn thắng.

Levante giành điểm ở những phút cuối trước Elche

Tại La Liga, Daniel Requena ghi bàn khi trận đấu chỉ còn 2 phút, giúp Levante hòa Elche 1-1 trong cuộc đối đầu giữa hai đội bóng vùng Valencia.

Đội khách Elche vượt lên dẫn trước ở phút 62 nhờ pha lập công của Roy Revivo. Tuy nhiên, Requena đã kịp gỡ hòa bằng cú vô lê ở cự ly gần, giúp Levante giữ lại 1 điểm trên sân nhà.

Trận hòa giúp Elche chấm dứt chuỗi 2 thất bại liên tiếp, nhưng đội bóng này vẫn đứng thứ hai từ dưới lên với 11 điểm sau 13 vòng đấu. Levante mới chỉ thắng 1 trong 10 trận gần nhất tại giải, song hiện có nhiều hơn Elche 1 điểm và đứng trên đối thủ 4 bậc.