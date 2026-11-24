HLV José Mourinho: Cầu thủ phải chấp nhận rủi ro để nhận mức lương cao

HLV José Mourinho, nhà cầm quân của Real Madrid, cho rằng các cầu thủ cần thích nghi với những đòi hỏi của bóng đá hiện đại và chấp nhận những rủi ro đi kèm với môn thể thao này nếu muốn tiếp tục nhận mức lương cao theo các hợp đồng hiện nay.

Tiền đạo Harry Kane của Bayern Munich dứt điểm trong trận đấu UEFA Champions League giữa Bayern Munich và Arsenal tại Munich, Đức, ngày 21/10/2026. Ảnh: AP

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đưa ra quan điểm này hôm 23/11, khi được hỏi về tác động của lịch thi đấu dày đặc sau khi tiền đạo Harry Kane của Bayern Munich và chân sút Désiré Doué của Paris Saint-Germain gặp những chấn thương nghiêm trọng vào cuối tuần qua.

“Nếu muốn có tiền, chúng ta phải làm việc chăm chỉ và chấp nhận rủi ro. Đó là cuộc sống. Nếu có cầu thủ nào muốn đình công vì phải thi đấu quá nhiều trận, chúng ta sẽ phải hỏi liệu anh ta có muốn nhận mức lương thấp hơn 50% hay không”, ông Mourinho phát biểu trước trận Real Madrid gặp PSV Eindhoven tại Champions League.

Désiré Doué sẽ phải phẫu thuật sau khi bị đứt dây chằng chéo trước (ACL) ở đầu gối phải trong chiến thắng 3-2 của PSG trước Nice tại Ligue 1 hôm 21/11. Trong khi đó, chủ nhân Quả bóng Vàng Harry Kane được dự báo phải nghỉ thi đấu vài tháng sau khi bị rách dây chằng mắt cá chân trái trong trận hòa 1-1 với Cologne tại Bundesliga hôm 20/11. Tiền đạo người Anh đã trải qua ca phẫu thuật.

“Mọi vấn đề liên quan đến tài chính đều có sức nặng rất lớn. Chúng ta phải thích nghi, chịu đựng và điều chỉnh trước một tình hình mới đầy khó khăn. Điều đó thực sự không dễ dàng”, ông Mourinho nói thêm.

HLV Mourinho thừa nhận việc giảm số trận đấu sẽ tốt hơn cho các cầu thủ. Tuy nhiên, ông cho rằng lợi ích tài chính vẫn sẽ tiếp tục chi phối lịch thi đấu dày đặc của các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Doué vừa khoác áo đội tuyển Pháp, còn Kane thi đấu cho đội tuyển Anh trong đợt tập trung quốc tế gần nhất, kết thúc vào tuần trước.

“Chúng tôi, những HLV cấp câu lạc bộ, luôn tự hỏi tại sao lại có quá nhiều trận đấu quốc tế, những chuyến đi thi đấu giao hữu và cả UEFA Nations League mà chẳng mang lại lợi ích gì. Nhưng đó chỉ là góc nhìn của một HLV câu lạc bộ. Với các HLV đội tuyển quốc gia, đây là những trận đấu rất quan trọng, và đối với các liên đoàn bóng đá cũng vậy. Những trận đấu này có ý nghĩa lớn đối với nguồn thu của các liên đoàn.

Xét trên góc độ thể thao, đây là sự xung đột về lợi ích. Nhưng cuối cùng, tiền bạc mới là yếu tố quyết định tất cả. Vì vậy, chúng ta cứ tiếp tục thi đấu”, ông Mourinho nhận định.