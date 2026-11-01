Barcelona thắng Alaves 6-1, trở lại ngôi đầu La Liga

Barcelona đánh bại Alaves 6-1 ở vòng đấu La Liga diễn ra rạng sáng 1/11 (giờ Việt Nam), với cú đúp của Lamine Yamal và Raphinha, qua đó đòi lại ngôi đầu bảng từ Atletico Madrid, đội trước đó giành chiến thắng 2-0 trước Levante.

Cầu thủ Lamine Yamal của Barcelona trong một tình huống dứt điểm ở trận đấu với Real Madrid

﻿tại La Liga ở Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 25/10/2026. Ảnh: AP

Sau hai thất bại liên tiếp trước Paris Saint-Germain và Real Madrid, Barcelona nhanh chóng tìm lại niềm vui chiến thắng khi tiếp đón Alaves. Lamine Yamal và Raphinha mỗi người ghi 2 bàn, trong khi Anthony Gordon và Fermín López cũng lập công, giúp đội chủ sân Camp Nou giành chiến thắng cách biệt.

Với cú đúp trong trận đấu này, Raphinha nâng thành tích lên 15 bàn sau 10 trận tại La Liga, nhiều hơn 4 bàn so với Kylian Mbappe của Real Madrid.

Trước đó, Atletico Madrid tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng 2-0 trên sân Levante, nhưng chỉ giữ vị trí này trong vài giờ. Hậu vệ trái Alejandro Grimaldo mở tỷ số cho Atletico ở phút 36 sau tình huống hàng thủ Levante không thể cắt bóng thành công. Giuliano Simeone sau đó nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm kết thúc một đợt phối hợp tấn công sắc bén.

Chiến thắng giúp Barcelona trở lại ngôi đầu La Liga. Đội bóng xứ Catalonia sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp với Atletico Madrid vào tuần tới.