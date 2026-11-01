Khai mạc Giải Bóng chuyền hơi phường Móng Cái 1 lần thứ nhất, năm 2026

Ngày 1/11, phường Móng Cái 1 khai mạc Giải Bóng chuyền hơi lần thứ nhất, năm 2026.

Lãnh đạo phường Móng Cái 1 trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự.

Tham gia giải Bóng chuyền hơi phường Móng Cái 1 lần thứ nhất, năm 2026 có các đội bóng đến từ các khu phố: Trần Phú, Hòa Lạc, Thọ Xuân, Vạn Xuân, Hải Hòa 3.

Đây là một trong những hoạt động thể thao nổi bật của Móng Cái 1 nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa hưởng ứng Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc, cụ thể hóa Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 do UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh ban hành.

Giải là hoạt động thể thao nổi bật của Móng Cái 1 hưởng ứng Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc.

Giải tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các vận động viên thuộc phường Móng Cái 1 giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phát huy tinh thần đoàn kết và rèn luyện thể chất.



Đây cũng là dịp để địa phương đánh giá phong trào tập luyện bóng chuyền hơi, phát hiện, bồi dưỡng những vận động viên có năng khiếu, từng bước nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời tăng cường sự gắn bó, đoàn kết giữa các khu phố, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình và phát triển.