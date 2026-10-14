Cảnh sát Đức thu giữ robot sau vụ quấy rối thiếu nữ 16 tuổi

Cảnh sát Đức đã mở cuộc điều tra về hành vi quấy rối tình dục sau khi một robot có hành vi phản cảm nhắm vào một cô gái 16 tuổi. Nhà chức trách đang xác minh liệu các chuyển động của robot đã được lập trình sẵn hay được hai nam thanh niên điều khiển trong thời gian thực.

Trong bức ảnh do cảnh sát Cologne cung cấp ngày 11/10/2026, một robot bị thu giữ làm tang vật tại Cologne, Đức. Ảnh: AP.

Vụ việc xảy ra trong đêm 10 rạng sáng ngày 11/10 tại thành phố Cologne, miền tây nước Đức. Theo cảnh sát, một thiếu niên 16 tuổi được cho là chủ sở hữu robot, đi cùng một thanh niên 19 tuổi. Hai người được cho là đã quay phim, phát trực tiếp sự việc và bình luận trên mạng.

Các video lan truyền trên mạng cho thấy hai nam thanh niên dẫn robot tới gần một nhóm phụ nữ trên một tuyến phố nhộn nhịp về đêm. Robot va vào một người, ôm một số người khác và thực hiện các động tác mang tính tình dục. Một trong hai nam thanh niên nhiều lần quát robot và kéo nó lùi lại sau những động tác này, trong khi những người xung quanh cười.

Các lực lượng chức năng được điều tới hiện trường gần một nhà hàng thức ăn nhanh sau vụ việc và phát hiện robot trong cốp một chiếc ô tô. Cảnh sát đã thu giữ robot cùng điện thoại di động của hai nam thanh niên để phục vụ điều tra. Người phát ngôn cảnh sát Cologne, ông Christoph Bermel cho biết hai nam thanh niên hiện chưa bị buộc tội nhưng bị coi là nghi phạm.

Cảnh sát Cologne sau đó đăng trên Facebook hình ảnh robot màu đỏ và vàng nằm trên mặt đất. Robot cao khoảng 120 cm, mặc áo ba lỗ màu trắng, quần thể thao màu đen, đeo dây chuyền vàng và kính râm, đồng thời có một bộ ria mép giả.

Trong bài đăng trên Facebook ngày 13/10, cảnh sát Cologne cũng chỉ trích những bình luận không phù hợp về vụ việc và cảnh báo rằng việc chia sẻ hoặc đùa cợt về những sự việc như vậy có thể làm trầm trọng thêm tổn thương của nạn nhân.