Daniel Ríos ghi bàn ở phút bù giờ, giúp Montreal cầm hòa NYCFC 1-1 tại MLS

Daniel Ríos ghi bàn ở phút thứ hai của thời gian bù giờ hiệp hai, giúp CF Montreal gỡ hòa 1-1 trước New York City FC (NYCFC) trong trận đấu diễn ra lúc 1h ngày 1/11/2026 (giờ Việt Nam) tại sân Citi Field, thuộc giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Các cầu thủ New York City FC tạo hàng rào phòng ngự trước cú đá phạt trực tiếp của CF Montreal trong hiệp hai trận đấu tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), ở New York, Mỹ, rạng sáng 1/11/2026 (giờ Việt Nam). Ảnh: AP

Kết quả hòa này khiến NYCFC (9 thắng, 12 thua, 12 hòa) đứng trước nguy cơ không thể giành vé vào vòng play-off. Đội bóng sẽ chính thức hết cơ hội nếu New York Red Bulls đánh bại Nashville SC trên sân khách trong trận đấu tiếp theo.

Trước khi Ríos ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ, NYCFC đã duy trì lợi thế dẫn trước 1-0 trong phần lớn thời gian thi đấu. Phút 41, Andrés Perea đón đường chuyền của Nicolás Fernández Mercau rồi dứt điểm thành công, ghi bàn thắng thứ tư trong mùa giải – thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của anh. Đây cũng là pha kiến tạo thứ 9 của Fernández Mercau trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên tại NYCFC. Ở mùa giải trước, anh chỉ có 1 pha kiến tạo sau 11 lần ra sân tại giải đấu.

Bàn gỡ hòa của Ríos giúp Montreal (6 thắng, 19 thua, 8 hòa) tránh khỏi thất bại. Trong trận đấu này, thủ môn trẻ Samsy Keita cũng có màn trình diễn đáng chú ý. Cầu thủ 17 tuổi sinh ra tại Montreal thực hiện 2 pha cản phá thành công trong lần thứ tư bắt chính trong sự nghiệp. Trước đó, anh đã để thủng lưới 6 bàn trong 3 lần ra sân đầu tiên.

Ở phía bên kia, thủ môn Matt Freese có 1 pha cứu thua cho NYCFC. Cả hai thủ môn đều không phải thực hiện pha cứu thua nào trong hiệp một.

Cả hai đội đều trải qua tháng 10 không thành công. NYCFC chỉ thắng 1 trong 6 trận, còn Montreal không giành được chiến thắng nào, với 4 thất bại và 2 trận hòa. Đáng chú ý, Montreal chỉ ghi được 3 bàn nhưng để thủng lưới tới 13 lần trong tháng này. NYCFC cũng mới chỉ thắng 1 trong 7 trận thi đấu tại Citi Field, sân vận động được đội bóng sử dụng luân phiên cùng sân Yankee.

Trước đó, Montreal từng đánh bại NYCFC với tỷ số 1-0 trên sân nhà hôm 25/4.

Ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải thường, Montreal sẽ tiếp đón Vancouver Whitecaps, trong khi NYCFC làm khách trên sân của D.C. United.