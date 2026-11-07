Como gây bất ngờ lớn trong lần đầu tham dự Cúp C1 châu Âu

Câu lạc bộ Como của Italy đang trở thành hiện tượng tại Giải bóng đá Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải 2026-2027. Chiến thắng 9-1 trước Lens của Pháp không chỉ giúp đội bóng lập kỷ lục mới mà còn đánh dấu bước tiến đáng kinh ngạc của một câu lạc bộ từng thi đấu ở giải hạng 4 Italy cách đây 7 năm.

Bảng điện tử hiển thị tỷ số chung cuộc 1-9 sau trận đấu giữa Lens và Como tại vòng phân hạng Champions League (Cúp C1 châu Âu), diễn ra ở Lens (Pháp). Ảnh: AP

Como đã đánh bại Lens với tỷ số 9-1 ngay trên sân khách trong trận đấu ngày 5/11, trở thành đội đầu tiên ghi được 9 bàn thắng trên sân đối phương trong một trận đấu kể từ khi giải Cúp C1 châu Âu đổi tên thành Champions League vào năm 1992.

Chiến thắng này cũng giúp Como san bằng kỷ lục về cách biệt tỷ số lớn nhất trong lịch sử Champions League, từng được thiết lập bởi Liverpool khi thắng Besiktas 8-0 năm 2007 và Real Madrid khi vượt qua Malmo với tỷ số tương tự năm 2015.

Điều đáng chú ý là đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử 119 năm thành lập, Como được tham dự một giải đấu cấp câu lạc bộ châu Âu. Chỉ 7 năm trước, đội bóng vẫn thi đấu ở giải hạng 4 Italy. Hiện Como đứng thứ 4 tại cả Champions League và Serie A (Giải vô địch quốc gia Italy).

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cesc Fabregas, cựu tiền vệ nổi tiếng từng khoác áo Arsenal, Barcelona và Chelsea, Como đang thể hiện lối chơi tấn công hiệu quả.

Trong chiến thắng trước Lens, tiền đạo người Hy Lạp Tasos Douvikas ghi 3 bàn thắng (hat-trick), nâng tổng số bàn thắng tại Champions League mùa này lên 6 bàn, qua đó dẫn đầu danh sách ghi bàn. Đặc biệt, Douvikas đã ghi bàn trong cả bốn trận đấu của Como tại giải.

Tiền vệ trẻ người Argentina Nico Paz cũng để lại dấu ấn với 1 bàn thắng. Cầu thủ này hiện dẫn đầu danh sách kiến tạo tại Champions League với 5 đường chuyền giúp đồng đội ghi bàn, bên cạnh 3 bàn thắng của riêng mình.

Các cầu thủ Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martina Baturina và Matteo Papaccioli cũng góp công vào chiến thắng lịch sử. Trong đó, Liberali, 19 tuổi, trở thành cầu thủ Italy trẻ nhất ghi bàn tại Champions League kể từ Mario Balotelli năm 2009. Còn Papaccioli, 18 tuổi, hiện thuộc đội trẻ Como và thậm chí chưa từng thi đấu tại Serie A.

Chiến thắng của Como càng gây chú ý bởi Lens là một đội bóng mạnh của Pháp, từng giành Cúp quốc gia và đứng thứ hai tại Giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1) mùa trước.

Trước trận thắng Lens, Como cũng đã gây bất ngờ khi đánh bại Manchester United 4-1 và vượt qua Leipzig của Đức với tỷ số tương tự trong trận ra mắt Champions League hồi tháng 9.

Một trong những yếu tố góp phần tạo nên thành công của Como là chiến lược tuyển chọn cầu thủ dựa trên phân tích dữ liệu. Đội bóng hợp tác với công ty Jamestown Analytics để tìm kiếm những cầu thủ phù hợp với chiến thuật, thay vì chỉ tập trung vào các ngôi sao đắt giá.

Hiệu quả của chiến lược này thể hiện qua khả năng ghi bàn. Sau 4 trận tại Champions League mùa này, Como đã ghi 19 bàn thắng từ 54 cú dứt điểm, đạt tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng 35%, một con số đặc biệt ấn tượng.

Dù vậy, huấn luyện viên Fabregas vẫn giữ thái độ thận trọng sau chiến thắng lịch sử. “Đây là một đêm tuyệt vời đối với Como và người hâm mộ. Tuy nhiên, các cầu thủ cần giữ đôi chân trên mặt đất, tiếp tục khiêm tốn và học hỏi”, ông Fabregas nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Como sẽ đối mặt với những thử thách lớn khi gặp nhà vô địch Italy Inter Milan tại Serie A, trước khi tiếp tục hành trình Champions League với các đối thủ AEK Athens, Real Betis, Paris Saint-Germain (PSG) và Barcelona.

Từ một đội bóng ở giải hạng 4 Italy đến vị trí trong nhóm dẫn đầu Champions League, Como đang viết nên câu chuyện đáng chú ý của bóng đá châu Âu. Thành công bước đầu của đội bóng cho thấy vai trò của chiến lược phát triển dài hạn, cách tuyển chọn cầu thủ hợp lý và việc trao cơ hội cho các tài năng trẻ.