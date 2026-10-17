Một hình ảnh khác về Gaza: Cuộc thi sức mạnh giữa đống đổ nát

Ngày 16/10 (giờ địa phương), tiếng reo hò cổ vũ vang lên tại thành phố Gaza khi các vận động viên tranh tài tại Giải vô địch Người khỏe nhất Palestine với những thử thách như kéo xe tải, lật lốp xe cỡ lớn và nâng tạ.

Một vận động viên Palestine lật chiếc lốp xe cỡ lớn trong Giải vô địch Người khỏe nhất Palestine tại thành phố Gaza, ngày 16/10/2026. Ảnh: AP

Dải Gaza là vùng lãnh thổ của Palestine nằm bên bờ Địa Trung Hải, giáp Israel và Ai Cập, có diện tích khoảng 365 km² và là nơi sinh sống của hơn 2 triệu người trước khi xung đột bùng phát vào tháng 10/2023. Sau nhiều năm xung đột, đặc biệt là cuộc chiến kéo dài từ năm 2023, Gaza chịu thiệt hại nặng nề về người và cơ sở hạ tầng. Nhiều khu dân cư, trường học, bệnh viện và công trình thể thao trở thành đống đổ nát. Hiện tình hình tại Dải Gaza vẫn rất căng thẳng. Mặc dù Israel và Hamas đã đạt thỏa thuận ngừng bắn từ tháng 10/2025, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn và cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa chấm dứt.

Giữa khung cảnh ấy, phụ nữ và trẻ em ngồi trên những đống gạch vụn của các tòa nhà đổ nát, chăm chú theo dõi các vận động viên tham dự Giải vô địch Người khỏe nhất Palestine đang lật những chiếc lốp xe cao gần bằng người.

Các vận động viên nâng những thanh tạ nặng, di chuyển nhanh qua sân thi đấu giữa tiếng nhạc và tiếng cổ vũ. Đám đông đặc biệt phấn khích khi một vận động viên gắng sức kéo chiếc xe tải bằng dây thừng, mồ hôi đầm đìa.

Vận động viên Riyad Fattouh chia sẻ cảm giác tham gia cuộc thi thật tuyệt vời, khó diễn tả thành lời. Sau 3 năm trải qua cảnh tàn phá, không kích, đói khát và chết chóc, người dân Gaza cuối cùng cũng có dịp hòa mình vào bầu không khí sôi động.

Ông Waleed Owda, người tổ chức giải đấu, cho biết ban tổ chức dự kiến tiến hành sự kiện từ năm 2021 nhưng phải hoãn lại. Đến năm 2023, cuộc xung đột bùng phát sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10 và các đòn đáp trả của Israel khiến giải đấu tiếp tục bị gián đoạn.

Theo ông Owda, chiến tranh khiến mọi hoạt động thể thao tại Gaza đình trệ, đồng thời phá hủy các câu lạc bộ và cơ sở thể thao. Nhờ sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, ban tổ chức cuối cùng cũng có thể tổ chức thành công giải đấu.

Trong bối cảnh Dải Gaza vẫn ngổn ngang đổ nát, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài và đang trong tình trạng ngừng bắn mong manh, ông Owda khẳng định các vận động viên trẻ đã chứng minh với thế giới rằng Gaza cũng là nơi sản sinh những nhà vô địch.