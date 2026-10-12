Mái nhà chung của những người làm báo

Những năm qua, Hội Nhà báo Quảng Ninh luôn thể hiện trách nhiệm trong việc tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, động viên sức sáng tạo, cống hiến của đội ngũ những người làm báo Quảng Ninh. Xây dựng tổ chức hội thật sự trở thành ngôi nhà ấm tình đồng nghiệp, nơi kết nối, giao lưu tin cậy, chia sẻ của hội viên, đóng góp tích cực cho sự phát triển lớn mạnh của báo chí và trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước chính là mục tiêu mà Hội Nhà báo Quảng Ninh vẫn đang dày công gây dựng.

Thành viên Hội đồng chấm Giải Báo chí Quảng Ninh năm 2025 đánh giá các tác phẩm ảnh báo chí.

Quảng Ninh được đánh giá là địa phương đi đầu cả nước trong đổi mới mô hình tăng trưởng, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số. Vai trò là một cực tăng trưởng khu vực phía Bắc của Quảng Ninh đang ngày càng được khẳng định, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước.

Trong bối cảnh đó, hoạt động báo chí và công tác Hội Nhà báo đứng trước những yêu cầu mới. Một mặt cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với môi trường truyền thông đa nền tảng và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt về thông tin, mặt khác phải giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy tốt vai trò tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Quảng Ninh. Nhiệm kỳ 2019-2025, ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong tổ chức và hoạt động báo chí của Quảng Ninh. Mô hình cơ quan báo chí đa phương tiện tiếp tục được củng cố, phát huy hiệu quả; các cơ quan báo chí từng bước thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số và xu hướng làm báo hiện đại.

Đội ngũ người làm báo trên địa bàn Quảng Ninh tích cực đổi mới phương thức tác nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí đa phương tiện; đồng thời giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam…

Dưới mái nhà chung, Hội Nhà báo Quảng Ninh đã phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của người làm báo. Hội chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường tập hợp, đoàn kết hội viên; chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí. Trong công tác củng cố tổ chức hội, các phong trào thi đua của hội gắn với xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí được triển khai tích cực.

Hội Nhà báo Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”; tổ chức các phong trào thi đua và khuyến khích các cấp hội, hội viên nhà báo tích cực hưởng ứng bằng nhiều hoạt động thiết thực; góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo Quảng Ninh có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khi các Trung tâm Truyền thông và Văn hóa cấp huyện không còn hoạt động theo mô hình cũ, Hội Nhà báo Quảng Ninh chủ động rà soát, nắm tình hình hội viên; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm duy trì công tác quản lý, tập hợp hội viên và bảo đảm hoạt động hội phù hợp với mô hình tổ chức mới của hệ thống chính quyền địa phương.

Đến nay, các tổ chức cơ sở hội được củng cố, kiện toàn phù hợp với mô hình tổ chức cơ quan báo chí của Quảng Ninh và tình hình thực tiễn.

Hội Nhà báo Quảng Ninh hiện có các tổ chức cơ sở hội trực thuộc gồm: Chi hội Nhà báo Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh; Chi hội Nhà báo Văn phòng; Chi hội Nhà báo Đại học Hạ Long; Chi hội Nhà báo thường trú; Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi; Chi hội VOV Đông Bắc sinh hoạt tại Hội Nhà báo Quảng Ninh theo Quyết định số 979-QĐ/HNBVN ngày 6/4/2018 của Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng thời, Hội cũng thường xuyên rà soát, hướng dẫn các cơ quan báo chí, chi hội lập hồ sơ đề nghị kết nạp hội viên mới; thực hiện nghiêm quy định về quản lý và sử dụng thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Đến hết năm 2025, Hội Nhà báo Quảng Ninh có 473 hội viên; trong đó có hội viên là phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương và ngoài tỉnh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên được tăng cường.

Hội viên được học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Thành ủy; được tham gia các lớp tập huấn về Quy tắc sử dụng mạng xã hội, Quy định đạo đức người làm báo, Luật Báo chí 2016... giúp hội viên tiếp tục rèn luyện phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh của người làm báo trong thời đại thông tin số... Việc kiểm tra, giám sát nội bộ hội được thực hiện đồng bộ trong toàn hội, với các nội dung kiểm tra sinh hoạt hội viên, việc sử dụng thẻ hội viên, phát ngôn trên mạng xã hội. Hội Nhà báo Quảng Ninh kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi hoặc vi phạm pháp luật; đảm bảo tính liêm chính, đạo đức của người làm báo cách mạng Việt Nam. Chú trọng toàn diện cả về tổ chức, nhân sự, tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp, Hội Nhà báo Quảng Ninh đã thiết lập được nền tảng vững chắc cho bước chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến một tổ chức hội hiện đại, chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc văn hóa và trách nhiệm công dân trong thời đại mới.

Những năm qua, đội ngũ những người làm báo Quảng Ninh luôn đồng hành cùng sự phát triển của địa phương, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong hoạt động nghiệp vụ, người làm báo Quảng Ninh bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thực tiễn sôi động ở địa phương để thông tin trung thực về tình hình ở Quảng Ninh, đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; thể hiện rõ chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể quần chúng ở Quảng Ninh; tiếp tục khẳng định vai trò là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội, phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội.

Hằng năm, các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được Hội Nhà báo Quảng Ninh tổ chức thường xuyên, bám sát yêu cầu đổi mới báo chí hiện đại, chuyển đổi số và thực tiễn hoạt động báo chí của Quảng Ninh nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp, kỹ năng tác nghiệp và chất lượng các tác phẩm báo chí của hội viên, nhà báo trên địa bàn. Đặc biệt, Hội Nhà báo Quảng Ninh phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan báo chí và đơn vị liên quan tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo, tọa đàm, thu hút đông đảo hội viên, phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền tham gia; tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng tác nghiệp cho đội ngũ người làm báo.

Điển hình là các hội thảo, tọa đàm về: Kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; kỹ năng làm báo đa phương tiện; kỹ năng sản xuất tác phẩm báo chí trên nền tảng số; kỹ năng tác nghiệp trong môi trường truyền thông số; kỹ năng tuyên truyền về xây dựng Đảng; chuyển đổi số báo chí; ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội trong hoạt động báo chí; kỹ năng sản xuất video, infographic, longform, megastory, bồi dưỡng chuyên sâu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tác nghiệp báo chí đa phương tiện cho các hội viên của Quảng Ninh và một số địa phương trong khu vực phía Bắc; tổ chức tòa soạn đa loại hình và quản lý chất lượng nội dung báo chí...

Đội ngũ những người làm báo Quảng Ninh tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2025-2030.

Phóng viên Cao Minh Đức, Phòng Thời sự (Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh), cho biết: Các hội thảo, tọa đàm Hội Nhà báo tổ chức thường xuyên giúp những người làm báo, nhất là phóng viên trẻ như chúng tôi có cơ hội hiểu thêm giá trị nền báo chí cách mạng Việt Nam, từ đó soi chiếu những giá trị đó vào thực tiễn hoạt động báo chí của Quảng Ninh trong bối cảnh kỷ nguyên số đầy biến động. Với sự chia sẻ tâm huyết, đầy trách nhiệm từ các đồng chí lãnh đạo, các nhà báo có kinh nghiệm, các chuyên gia về báo chí, chúng tôi nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình, tiếp tục hành động để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí... Với sự quan tâm, động viên của Hội Nhà báo, phong trào thi đua thực hiện tác phẩm báo chí chất lượng cao, tham gia thi các giải báo chí cấp tỉnh và trung ương được duy trì sôi nổi. Các tác phẩm phản ánh sâu sắc những vấn đề xã hội nóng bỏng, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của người làm báo địa phương.

Đặc biệt, nhiều nhà báo được vinh danh các giải thưởng uy tín, như: Giải Báo chí Quốc gia, Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng, Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Liên hoan Phát thanh, Truyền hình toàn quốc...

Nhà báo Quang Thọ (Trưởng đại diện Văn phòng Báo Nhân dân thường trú tại Quảng Ninh) cho biết: Từ thực tiễn sinh động về sự phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh cùng những phong trào, cuộc vận động của Hội Nhà báo Quảng Ninh đã khích lệ những người làm báo Quảng Ninh tiếp tục nỗ lực, dấn thân để có những tác phẩm báo chí chất lượng cao, tham gia các giải báo chí và quan trọng hơn là phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh nói riêng và của đất nước nói chung. Không chỉ ở các giải thưởng Trung ương, tại Giải Báo chí của Quảng Ninh được tổ chức thường niên, các tác phẩm dự thi đều có sự vượt trội cả về số lượng lẫn chiều sâu nội dung, hình thức thể hiện, nhất là thể loại báo chí đa phương tiện, video, longform,... xuất hiện nhiều cho thấy sự bắt nhịp với xu hướng làm báo hiện đại của đội ngũ người làm báo Quảng Ninh.

Với sự đoàn kết, tập hợp hội viên của Hội Nhà báo, báo chí Quảng Ninh đã phát triển mạnh về đội ngũ, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, phương thức tác nghiệp. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tuân thủ pháp luật về báo chí, xuất bản và các quy định của pháp luật; bám sát các sự kiện, có mối quan hệ chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương để phản ánh nhanh nhạy, kịp thời và chính xác tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Quảng Ninh; đồng hành cùng sự phát triển của địa phương trên chặng đường bước vào kỷ nguyên mới.

Có thể thấy, Hội Nhà báo Quảng Ninh đã trở thành nơi quy tụ, kết nối, truyền cảm hứng nghề nghiệp cho những người làm báo; là “mái nhà chung” của đội ngũ người làm báo Quảng Ninh - nơi mỗi hội viên được đồng hành, sẻ chia, học hỏi và cùng phấn đấu, vun đắp những giá trị cốt lõi của nghề báo, góp phần xây dựng nền báo chí Quảng Ninh chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Thực hiện: Nguyễn Huế

Trình bày: Hải Ninh