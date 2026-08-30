Đích đến là hạnh phúc của nhân dân

Sau hơn 60 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt qua hơn một thập niên đổi mới mạnh mẽ, Quảng Ninh đã hình thành một quan điểm phát triển rõ nét: Mọi chủ trương, quyết sách, công trình đều hướng đến người dân; chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và niềm hạnh phúc của nhân dân là đích đến cuối cùng.

Những niềm vui hiển hiện

Những ngày đầu tháng 8, hơn 300 em học sinh lớp 12 Trường TH-THCS-THPT Văn Lang (phường Hồng Gai) đã đến trường sớm hơn các khối khác, bắt đầu bước vào năm cuối cấp với nhiều kỳ thi quan trọng. Phan Vũ Kiều Anh (lớp 12H, Trường TH-THCS-THPT Văn Lang) là chị cả, sau em còn 3 em nhỏ đang tuổi đến trường. Vì vậy, khi bước vào năm học mới, được cầm trên tay những quyển sách mới tinh mượn miễn phí từ thư viện nhà trường, em rất phấn khởi.

Kiều Anh cho biết: Những năm học trước, dù đang học trường ngoài công lập, chúng em cũng nhận được nhiều hỗ trợ từ tỉnh, điển hình là việc được hỗ trợ tiền học phí như các bạn trường công lập. Năm học này, chúng em được mượn sách miễn phí, rồi sắp tới sẽ có tuyến ô tô buýt đón tận cổng trường…, giúp em và gia đình giảm được kinh phí, thuận tiện hơn rất nhiều khi đến trường.

Niềm vui đón nhận sách miễn phí của các em học sinh lớp 12H, Trường TH-THCS-THPT Văn Lang (phường Hồng Gai).

Giống như Kiều Anh, niềm vui của chị Chìu Nhì Múi, bản Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức, cũng bắt nguồn từ những lợi ích được thụ hưởng từ các chính sách của tỉnh. Là xã miền núi biên giới, những năm gần đây, Quảng Đức nhận nhiều chương trình, chính sách phát triển của tỉnh, diện mạo xã có nhiều thay đổi, đời sống của người dân được nâng lên. Con đường từ nhà chị Múi đến trung tâm xã đã được đầu tư nhiều năm nay, đi lại thuận lợi chẳng kém gì thành thị. Những ngày tháng 7 vừa qua, thực hiện kế hoạch khám sức khỏe, sàng lọc bệnh miễn phí cho nhân dân toàn tỉnh, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái (cơ sở 2) về tận bản Bắc Phong Sinh để khám sức khỏe cho bà con trong thôn, trong đó có gia đình chị Múi.

Chị Múi khoe: 2 con đi học được miễn học phí, được phát sách giáo khoa, còn được uống sữa miễn phí ở trường. Bố mẹ thì được bác sĩ siêu âm, khám mắt, xét nghiệm máu… ngay ở bản. Tỉnh cứ hỗ trợ như này, chúng tôi vui lắm.

Người dân bản Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức, được khám bệnh miễn phí.

Sự hài lòng của người dân toàn tỉnh còn thể hiện ở nhiều khía cạnh khác. Đi trên con đường mới được chỉnh trang, nâng cấp, ông Đỗ Trọng Bình (khu 8, phường Bãi Cháy) cho biết: Tuyến đường Nguyễn Công Trứ dài hơn 3km, trong đó trục chính khoảng 1km, rộng chỉ khoảng 3-3,5m, là con đường huyết mạch của khu với trên 500 hộ dân sinh sống. Khi đô thị phát triển, khu phố đông dân hơn, đường đi trở nên nhỏ bé, chật hẹp. Mặt đường xuống cấp, gồ ghề, hệ thống thoát nước quá tải; chiều rộng của đường nhiều chỗ không đủ 2 xe ô tô tránh nhau.

Khi tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 21/10/2025 về xây dựng nâng cao chất lượng đô thị, khu dân cư thực hiện mục tiêu phấn đấu tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, phường Bãi Cháy đưa đường Nguyễn Công Trứ vào danh mục ưu tiên cải tạo, mở rộng. “Tuy hiên nhà chật hẹp, nhưng gia đình tôi đã hiến một phần đất để mở rộng con đường này. Giờ đây, con đường mơ ước bao năm của hàng trăm hộ dân đã to rộng, thẳng tắp, thì niềm vui, hạnh phúc cũng nhân lên gấp bao lần” - ông Bình chia sẻ.

Tăng trưởng, phát triển phục vụ lợi ích người dân

Có thể nói, niềm vui, sự hài lòng của người dân khắp mọi miền Quảng Ninh được tạo nên từ nhiều yếu tố: Thu nhập ổn định, đời sống văn hóa tinh thần phong phú, dịch vụ y tế và giáo dục chất lượng cao, môi trường sống trong lành và an ninh trật tự được đảm bảo. Trong suốt nhiều năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung phát triển kinh tế, coi đây là nền tảng để xây dựng tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, từ đó có điều kiện chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân.

Con số tăng trưởng mới nhất là năm 2025, GRDP tăng 11,89%, quy mô nền kinh tế đạt 368.445 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 10.402 USD; tổng chi an sinh xã hội đạt 2.123 tỷ đồng, tăng 11,9% so với năm trước. Năm 2025, tỉnh cũng hoàn thành 2.458 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, đạt 112% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; triển khai 12 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô khoảng 16.944 căn. Đây là những kết quả tác động trực tiếp đến chỗ ở của người lao động và các nhóm có nhu cầu về nhà ở.

Quảng Ninh tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, tặng vé xem miễn phí cho nhân dân.

Trong lĩnh vực giáo dục, tỉnh đã có những quyết sách nhân văn như miễn học phí cho học sinh các cấp vào những giai đoạn khó khăn, đầu tư xây dựng các trường học đạt chuẩn tại các địa bàn trọng điểm: Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tăng từ 87,32% năm 2020 lên 91,91% năm 2025. Cùng với đầu tư trường lớp, tỉnh thực hiện các chính sách hỗ trợ ăn trưa, đưa đón học sinh, hỗ trợ học phí, chi phí học tập và sách giáo khoa, qua đó giảm một phần chi phí cho gia đình và tạo điều kiện để học sinh, nhất là ở những địa bàn còn khó khăn, được đến trường đầy đủ hơn.

Về y tế, hệ thống bệnh viện từ tuyến tỉnh đến cơ sở được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y, bác sĩ được đào tạo chuyên sâu. Việc đưa các kỹ thuật cao vào điều trị tại chỗ không chỉ giúp giảm chi phí cho người dân, mà còn tăng tỷ lệ cứu sống bệnh nhân trong những tình huống hiểm nghèo. Nhiều bệnh viện được xây dựng mới, đưa vào sử dụng, như: Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng; Bệnh viện Phổi; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Tỉnh đang triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho 1,4 triệu dân trên địa bàn trong năm 2026.

Nụ cười hạnh phúc của các em nhỏ khi được nô đùa với những chú chim bồ câu tại Công viên Hoa Hạ Long. Ảnh: Minh Hà

Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc nâng chất lượng sống được thể hiện bằng những kết quả cụ thể. Đến hết năm 2025, Quảng Ninh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh; thu nhập bình quân tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt 83,79 triệu đồng/người/năm. Khoảng cách về điều kiện sống giữa các khu vực từng bước được thu hẹp bằng chính những nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng, sinh kế và các dịch vụ thiết yếu.

Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm. Giai đoạn 2021-2025, tổng chi an sinh xã hội toàn tỉnh đạt 4.278 tỷ đồng, tập trung vào các chính sách việc làm, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đào tạo nghề, giáo dục, y tế, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, bảo hiểm, cứu trợ, chăm lo, nâng cao đời sống của người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật, mất sức lao động và trẻ mồ côi... Riêng 6 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh tạo thêm 14.650 việc làm; số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng 12.015 người. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 20.508 tỷ đồng, trong đó chi cho giáo dục - đào tạo, y tế - dân số, kinh phí thực hiện các chính sách bảo đảm xã hội đều tăng so với cùng kỳ. Những con số này cho thấy nguồn lực phát triển đang tiếp tục được dành cho những lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống dân sinh.

Quảng Ninh xác định, khi trở thành thành phố, tỉnh không chỉ tiếp tục phát triển kinh tế, hạ tầng, mà còn phải bảo đảm các dịch vụ, chính sách xã hội và điều kiện sống của nhân dân được nâng lên tương ứng. Đó là cách cụ thể hóa mục tiêu để người dân được thụ hưởng thành quả phát triển. Và cũng từ đó, tiêu chí đánh giá sự phát triển của Quảng Ninh đang được nhìn rộng hơn: Không chỉ là những con số về tăng trưởng, thu ngân sách, thu hút dự án, mà còn là người dân có thêm việc làm, tăng thêm thu nhập, trẻ em có điều kiện học tập tốt hơn, người yếu thế được chăm lo đầy đủ hơn, vùng khó khăn sẽ dần được xóa khoảng cách với vùng đô thị…

Những ngày này, các xã, phường, đặc khu vẫn đang tổ chức từng đợt khám sức khỏe miễn phí cho người dân; các trường học đang chuẩn bị sách giáo khoa phát miễn phí cho học sinh; nhiều khu phố đang chỉnh trang, đưa những con đường, những khu vui chơi mới vào hoạt động… Thành phố Quảng Ninh mới hiện lên rõ nét hơn không chỉ qua quy mô kinh tế hay diện mạo đô thị, mà chính là khả năng cung cấp những điều kiện sống tốt hơn cho 1,5 triệu người dân trên toàn địa bàn; để dù ở đô thị, miền núi, biên giới hay hải đảo, người dân đều có cơ hội tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và được hưởng những thành quả mà quá trình phát triển mang lại. Đó là thước đo thực chất nhất của tăng trưởng, cũng là đích đến mà Quảng Ninh hướng tới trong một chặng đường phát triển mới: Mang lại hạnh phúc cho nhân dân.