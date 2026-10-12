Cô Tô kích cầu du lịch Thu - Đông bằng các gói ưu đãi

Đặc khu Cô Tô vừa công bố chương trình kích cầu du lịch mùa Thu - Đông năm 2026, hướng tới thu hút du khách ngoài mùa cao điểm hè, kéo dài mùa du lịch biển đảo và làm mới hình ảnh điểm đến trong những tháng cuối năm.

Theo Kế hoạch số 392/KH-UBND của UBND đặc khu Cô Tô, chương trình kích cầu do Hội Du lịch Cô Tô chủ trì, phối hợp với các phòng, ban đặc khu và các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Nội dung trọng tâm là công bố các doanh nghiệp tham gia, giới thiệu các gói sản phẩm liên kết vận chuyển - lưu trú - ăn uống - đi lại - tham quan, trải nghiệm; đồng thời triển khai ưu đãi, giảm giá, voucher, tặng hoặc bổ sung dịch vụ phù hợp với từng nhóm khách.

Cùng với cảnh quan biển đảo mùa thu tươi đẹp, các gói kích cầu sẽ góp phần thu hút du khách, quảng bá hình ảnh du lịch Cô Tô.

Các gói kích cầu mùa Thu - Đông được xây dựng theo hướng liên kết dịch vụ, phù hợp từng nhóm khách. Một số gói, combo được giới thiệu trong chương trình kết hợp tàu cao tốc, lưu trú khách sạn hoặc homestay, xe điện tham quan các điểm nổi bật trên đảo, tạo thuận tiện cho du khách khi lựa chọn hành trình đến Cô Tô.

Cùng với việc công bố sản phẩm kích cầu, Cô Tô phát động Chiến dịch truyền thông du lịch mùa Thu - Đông năm 2026 với thông điệp “Cô Tô mùa thu - Tự hào điểm đến ASEAN”. Chiến dịch tập trung quảng bá thiên nhiên, biển đảo, văn hóa, con người Cô Tô; các sản phẩm du lịch xanh, nghỉ dưỡng, văn hóa - lịch sử, ẩm thực, trải nghiệm đời sống địa phương và các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp trong mùa Thu - Đông.

Thông qua chương trình, Cô Tô kỳ vọng tạo thêm động lực thu hút khách sau mùa hè, tăng cường liên kết giữa các đơn vị kinh doanh du lịch, nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ và từng bước xây dựng điểm đến biển đảo hấp dẫn quanh năm.