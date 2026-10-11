Khẳng định vị thế thể thao Quảng Ninh

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) thành phố Quảng Ninh lần thứ X năm 2026 được triển khai rộng khắp, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn thành phố. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức quy mô, bài bản và chuyên nghiệp, Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của phong trào thể thao, đồng thời trở thành sự kiện thể thao tiêu biểu, góp phần nâng tầm vị thế thể thao Quảng Ninh trong giai đoạn mới.

Ngày hội của đoàn kết và khát vọng vươn cao

Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X được tổ chức từ tháng 1 đến tháng 10/2026, có sự tham gia của toàn bộ 54 xã, phường, đặc khu và các ngành trên địa bàn. Đây cũng là kỳ đại hội đầu tiên được tổ chức sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, mang ý nghĩa đặc biệt trong việc tạo sự gắn kết và phát huy sức mạnh toàn dân.

Các đội tuyển tham gia thi đấu bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co trong khuôn khổ Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X năm 2026. Ảnh: Tạ Quân

Đại hội TDTT cấp thành phố tổ chức thi đấu 18 môn, gồm 8 môn thể thao mũi nhọn của thành phố (điền kinh, bơi, taekwondo, pencak silat, cờ vua, cờ tướng, vovinam, việt dã); 4 môn thể thao dân tộc (kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, võ thuật cổ truyền) và 6 môn thể thao phong trào đang phát triển (cầu lông, bóng bàn, bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền hơi, pickleball). Đến nay, Đại hội đã hoàn thành 17/18 môn thi đấu, môn bóng chuyền hơi sẽ tiếp tục thi đấu và hoàn thành sau lễ khai mạc Đại hội.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT thành phố lần thứ X năm 2026 nhằm quảng bá, giới thiệu lịch sử, văn hóa, vùng đất và con người Quảng Ninh với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” cùng những thành tựu phát triển về kinh tế - xã hội mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

BTC tặng cờ lưu niệm chào mừng các đoàn về tham dự thi đấu môn Pickleball tại Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026. Ảnh: Tạ Quân

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào 8h ngày 11/10/2026 và lễ bế mạc sẽ diễn ra vào 8h ngày 13/10/2026 tại Khu liên hợp Thể thao Quảng Ninh (phường Tuần Châu). Lễ khai mạc theo kế hoạch có 72 khối với hàng nghìn người tham gia. Với thời lượng 100 phút, nội dung chương trình lễ khai mạc gồm 3 phần: Diễu hành biểu dương lực lượng; các nghi thức của lễ khai mạc và chương trình đồng diễn nghệ thuật TDTT.

Trong đó, chương trình nghệ thuật có chủ đề “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” được dàn dựng công phu, có sự kết hợp nghệ thuật và công nghệ, âm thanh, ánh sáng hiện đại, gồm 3 chương: Bản giao hưởng kỳ quan và di sản; TDTT Quảng Ninh hội nhập vươn mình trong kỷ nguyên mới; Khát vọng xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Với cách thể hiện hiện đại, chương trình khai mạc kỳ vọng tạo dấu ấn nổi bật cho Đại hội, qua đó thể hiện tầm vóc, sức sống và khát vọng vươn lên của Quảng Ninh nói chung và ngành thể thao nói riêng trên chặng đường phát triển mới.

Nội dung thi đấu tiếp sức cự ly 4x800m nam môn điền kinh tại Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026. Ảnh: Tạ Quân

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X năm 2026 là dịp đánh giá toàn diện kết quả phát triển TDTT trong quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang, CBCCVC và công tác giáo dục thể chất trong nhà trường các cấp. Qua đó, ngành Thể thao có thêm cơ sở đánh giá chất lượng phong trào, phát hiện nhân tố mới và xây dựng lực lượng kế cận cho thể thao thành tích cao. Thành công của Đại hội cũng là bước chuẩn bị quan trọng về chuyên môn và lực lượng vận động viên cho các đội tuyển của thành phố tham gia các giải đấu quốc gia, quốc tế, gần nhất là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra vào tháng 11 tới đây tại TP Hồ Chí Minh.

Chinh phục những mục tiêu mới

Những năm qua, Quảng Ninh luôn quan tâm đầu tư phát triển TDTT theo hướng đồng bộ, hiện đại, hội nhập quốc tế. Nhờ đó, thành phố tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, đóng góp nhiều VĐV xuất sắc cho các đội tuyển quốc gia.

VĐV Lý Thị Thúy (ngoài cùng, bên trái) của Quảng Ninh xuất sắc giành 2 HCV ở nội dung thuyền truyền thống, góp vào thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 năm 2025 tổ chức tại Thái Lan. Ảnh: Tạ Quân

Giai đoạn 2021-2025, thể thao Quảng Ninh có bước phát triển mạnh mẽ về thành tích thi đấu, đoạt 3.114 huy chương các giải quốc gia, 128 huy chương các giải quốc tế, 420 VĐV đạt đẳng cấp quốc gia. Đặc biệt, tại SEA Games 31 năm 2022 tại Việt Nam, các VĐV Quảng Ninh khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu đoạt 2 HCV, 7 HCB; tại SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia đoạt 4 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ và tại SEA Games 33 năm 2025 tại Thái Lan đoạt 2 HCV, 6 HCB, 2 HCĐ, góp phần cùng đội tuyển Việt Nam giành vị trí cao toàn đoàn tại 3 kỳ SEA Games.

Một trong những mục tiêu lớn nhất của thể thao Quảng Ninh năm 2026 là chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, phấn đấu giữ vững vị trí top 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Quảng Ninh dự kiến tham gia 25 môn thi đấu với tổng lực lượng 430 người, đặt mục tiêu giành 60 huy chương. Đây là những chỉ tiêu được lượng hóa rõ ràng, phản ánh quyết tâm nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện VĐV, đồng thời là thước đo hiệu quả của cả hệ thống thể thao thành tích cao trong giai đoạn mới.

Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 được tổ chức tại 48 điểm ở các xã, phường, đặc khu và điểm cấp thành phố tại khu vực Bãi tắm Hòn Gai, phường Hạ Long, thu hút hàng nghìn người tham gia. Ảnh: Việt Anh

Cùng với thể thao thành tích cao, phong trào TDTT quần chúng của thành phố cũng đang phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu. Hiện nay, tỷ lệ người dân tập luyện thể thao thường xuyên đạt khoảng 42%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 25%; toàn thành phố có hơn 1.300 CLB thể thao, trong đó hơn 900 CLB ngoài công lập. Các giải phong trào thể thao được tổ chức thường xuyên ở cơ sở với nguồn kinh phí chủ yếu do tư nhân, doanh nghiệp đóng góp và tài trợ; các hoạt động thể dục, thể thao do thành phố tổ chức được huy động tối đa từ nguồn xã hội hoá lên tới hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Công tác quản lý nhà nước về TDTT được tăng cường, đổi mới đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố để phát huy hiệu quả cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa. Với tư duy và tầm nhìn xa, Quảng Ninh đã quan tâm đầu tư hệ thống thiết chế thể thao đồng bộ, hiện đại, thành phố đã bố trí khoảng 2.000 tỷ đồng từ ngân sách để đầu tư xây dựng các công trình thể thao trọng điểm, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện và tổ chức thi đấu. Nổi bật, Khu liên hợp thể thao thành phố, sân vận động Cẩm Phả góp phần nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên và năng lực đăng cai các giải đấu lớn và các sự kiện thể thao chuyên nghiệp. Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, hiện đại từ sân vận động, nhà thi đấu đến các Trung tâm văn hóa thể thao các địa phương, doanh nghiệp.

Đồng thời, ngành thể thao đã tham mưu thành phố ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích TDTT Quảng Ninh phát triển, đặc biệt các cơ chế thưởng và đặc thù cho các VĐV, HLV thể thao thành tích cao, đã góp phần nâng cao thu nhập, đời sống và thu hút nhiều VĐV, HLV tài năng về cống hiến cho địa phương.

Quảng Ninh đăng cai và tổ chức thành công Giải vô địch trẻ quốc gia Khiêu vũ thể thao năm 2026.

Với nền tảng được bồi đắp từ phong trào quần chúng, thể thao thành tích cao, cơ sở vật chất và chính sách ngày càng đồng bộ, thể thao Quảng Ninh đang có thêm động lực để vươn lên những tầm cao mới. Đồng thời, góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.