Đòn bẩy xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Quảng Hà

Phát triển hạ tầng thương mại không chỉ đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tại xã Quảng Hà, việc đầu tư đồng bộ hệ thống chợ, cửa hàng thương mại cùng sự tham gia của doanh nghiệp đang tạo nên diện mạo mới cho vùng quê trên hành trình hướng tới mục tiêu nông thôn mới nâng cao và phát triển đô thị.

Từ sáng sớm, chợ Trung tâm Hải Hà đã nhộn nhịp người mua, kẻ bán. Các quầy hàng lần lượt mở cửa, thực phẩm, rau xanh, hàng tiêu dùng được sắp xếp gọn gàng. Trong không gian chợ khang trang, những hoạt động quen thuộc của một buổi chợ sáng diễn ra đều đặn, tạo nên nhịp giao thương sôi động ở khu vực trung tâm xã Quảng Hà.

Người dân mua sắm hàng hóa tại chợ Trung tâm Hải Hà, xã Quảng Hà.

Hơn 10 năm nay, bà Nguyễn Thị Luyện đều bắt đầu ngày bán hàng của mình tại khu chợ này. Là một trong những tiểu thương chuyển từ chợ cũ về chợ Trung tâm Hải Hà ngay từ những ngày đầu công trình đi vào hoạt động, bà Luyện đã trực tiếp chứng kiến sự thay đổi về điều kiện kinh doanh. "Từ khi chuyển về chợ Trung tâm Hải Hà, việc kinh doanh của chúng tôi thuận lợi hơn rất nhiều. Chợ sạch sẽ, khang trang, khách đến đông và ổn định hơn trước. Điều chúng tôi yên tâm nhất là cơ sở vật chất luôn được quan tâm sửa chữa, nâng cấp nên các hộ kinh doanh có điều kiện buôn bán lâu dài”- Bà Luyện chia sẻ.

Được đầu tư theo hình thức xã hội hóa và đưa vào hoạt động từ năm 2014, chợ Trung tâm Hải Hà có diện tích gần 1.600m² với gần 600 điểm kinh doanh. Điều đáng nói là sau khi hoàn thành đầu tư, công trình không dừng lại ở việc khai thác mà liên tục được cải tạo, nâng cấp để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các hộ kinh doanh cũng như người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Thư, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Đức Dương tại Quảng Ninh, cho biết: “Là đơn vị đầu tư xây dựng chợ, chúng tôi thường xuyên rà soát, cải tạo và bổ sung các hạng mục hạ tầng nhằm tạo môi trường kinh doanh văn minh, an toàn, thuận lợi. Nhờ đó, khu chợ này không chỉ tạo mặt bằng kinh doanh ổn định cho các tiểu thương, mà còn trở thành một trong những điểm giao thương chính, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn”.

Hiện Quảng Hà có hai chợ đang hoạt động, trong đó chợ Trung tâm Hải Hà là điểm giao thương chính. Cùng với đó là nhiều cửa hàng, điểm bán hàng và các mô hình thương mại do doanh nghiệp, người dân đầu tư đã hình thành dọc các tuyến dân cư tạo nên mạng lưới thương mại ngày càng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu mua sắm và giao thương của người dân. Với hệ thống hạ tầng hiện có, Quảng Hà đã hoàn thành tiêu chí số 7 về hạ tầng thương mại trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó chợ đáp ứng quy định về chợ kinh doanh thực phẩm. Tuy nhiên, xã xác định hoàn thành tiêu chí không phải là điểm dừng, mà là cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng các công trình thương mại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Hệ thống hạ tầng thương mại phát triển mạnh mẽ tạo động lực phát triển cho Quảng Hà.

Hiện Quảng Hà đang phát triển các khu dân cư, khu đô thị gắn với không gian thương mại. Tuyến đường trục chính số 2 kết nối Khu công nghiệp Texhong Hải Hà với trung tâm Quảng Hà khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao khả năng kết nối giữa khu công nghiệp, cảng biển với hệ thống thương mại của địa phương, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân.

Sự phát triển của hạ tầng thương mại đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2026, giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ của xã ước đạt 6.300 tỷ đồng. Hệ thống chợ, cửa hàng và điểm kinh doanh cũng góp phần tạo việc làm, nâng cao mức sống, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, nông sản và từng bước thay thế các tụ điểm buôn bán tự phát.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hà, cho biết: "Việc phát triển hệ thống hạ tầng thương mại trong thời gian qua đã tạo động lực quan trọng để đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, tạo việc làm và nâng cao mức sống cho người dân. Thời gian tới, xã tiếp tục nâng cấp các chợ hiện có theo hướng văn minh, hiện đại; bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; đồng thời thu hút đầu tư các khu thương mại dịch vụ, từng bước ứng dụng công nghệ số và logistics thông minh để hỗ trợ tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao”.