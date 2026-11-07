Dortmund thắng Real Betis 2-1, lo ngại chấn thương của tiền đạo Guirassy

Borussia Dortmund vừa giành chiến thắng 2-1 trước Real Betis tại Champions League (Cúp C1 châu Âu). Tuy nhiên, đội bóng Đức phải đối mặt với nguy cơ mất tiền đạo chủ lực Serhou Guirassy do chấn thương đùi.

Tiền đạo Serhou Guirassy của Borussia Dortmund nằm trên sân vì chấn thương trong trận đấu giữa Borussia Dortmund và Real Betis tại vòng phân hạng Champions League (Cúp C1 châu Âu) tại Dortmund (Đức). Ảnh: AP

Trong trận đấu trên sân nhà, Guirassy có dấu hiệu chấn thương ngay từ phút thứ 3 sau một tình huống dứt điểm. Dù cố gắng tiếp tục thi đấu, tiền đạo người Guinea phải rời sân khoảng 30 phút sau đó vì đau đùi.

Chấn thương của Guirassy khiến Dortmund không khỏi lo lắng, vì anh là một trong những chân sút quan trọng nhất của đội bóng, từng ghi 23 bàn thắng sau 32 trận tại Champions League.

Vào sân thay Guirassy, cầu thủ người Hy Lạp Konstantinos Karetsas đã tỏa sáng, góp công lớn vào chiến thắng của Dortmund.

Trong hiệp hai, Karetsas tham gia pha phối hợp dẫn đến bàn mở tỷ số của Fábio Silva. Sau khi Real Betis gỡ hòa nhờ công Aitor Ruibal, chính Karetsas ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo Dortmund.

Với kết quả này, Dortmund có chiến thắng thứ 3 sau 4 trận tại Champions League mùa giải 2026-2027.

Champions League 2026-2027 khởi tranh từ ngày 7/7/2026 với các trận vòng loại. Vòng phân hạng chính thức bắt đầu ngày 8/9/2026, quy tụ 36 câu lạc bộ hàng đầu châu Âu và kéo dài đến ngày 27/1/2027. Sau đó, các đội đủ điều kiện sẽ bước vào vòng đấu loại trực tiếp từ tháng 2/2027. Trận chung kết dự kiến diễn ra ngày 5/6/2027 tại sân Metropolitano ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha).