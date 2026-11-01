Gần 700 VĐV tham gia Giải Pickleball Quảng Ninh mở rộng 2026

Sáng 1/11, tại Cụm sân Central 6 (phường Hồng Gai), Hội Pickleball Quảng Ninh tổ chức khai mạc Giải Pickleball thành phố Quảng Ninh mở rộng năm 2026. Đây là hoạt động thể thao ý nghĩa kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2026).

Giải đấu quy tụ gần 700 vận động viên xuất sắc, có trình độ chuyên môn cao cùng nhiều tay vợt phong trào, tài năng trẻ đến từ các câu lạc bộ trên địa bàn TP Quảng Ninh và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Các vận động viên tranh tài ở nhiều nhóm tuổi và hạng mục thi đấu, trong đó có nội dung nâng cao (Open). Để phục vụ mật độ thi đấu dày đặc, Ban Tổ chức bố trí các trận so tài diễn ra đồng thời tại Cụm sân Central 6 và Cụm sân TCT (phường Hồng Gai).

Nghi thức chào cờ khai mạc Giải Pickleball TP Quảng Ninh mở rộng năm 2026.

Phát biểu khai mạc giải, ông Vũ Văn Tuyến, Chủ tịch Hội Pickleball TP Quảng Ninh, Trưởng Ban Tổ chức giải, nhấn mạnh: Môn thể thao Pickleball thời gian qua phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi tham gia tập luyện. Giải đấu được tổ chức nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sân chơi bổ ích để các vận động viên cọ xát, nâng cao trình độ và thắt chặt tình đoàn kết giữa các câu lạc bộ. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người Quảng Ninh thân thiện, mến khách đến bạn bè, người hâm mộ thể thao cả nước.

Đại diện Liên đoàn Pickleball Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức Giải Pickleball Quảng Ninh mở rộng năm 2026.

Ngay sau lễ khai mạc, các cặp đấu bước vào tranh tài sôi nổi ở các trận vòng bảng với tinh thần quyết tâm cao, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng kịch tính và đẹp mắt.

Các vận động viên thi đấu với quyết tâm cao dưới sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Trước đó, trong ngày 31/10, các vận động viên đã bước vào tranh tài sôi nổi ở các trận thi đấu vòng loại và vòng bảng tại Cụm sân Central 6 và Cụm sân TCT (phường Hồng Gai). Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng, các tay vợt đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng giằng co kịch tính, tạo nên không khí ngày hội thể thao sôi động ngay từ những lượt trận đầu tiên.

Giải Pickleball TP Quảng Ninh mở rộng năm 2026 tạo sân chơi bổ ích cho người chơi ở nhiều lứa tuổi, từ các tay vợt kỳ cựu đến những tài năng nhí.

Hôm nay (1/11), giải tiếp tục diễn ra các trận thi đấu vòng bán kết và chung kết ở các nội dung. Lễ bế mạc và trao thưởng cho các cặp vận động viên đạt thành tích xuất sắc dự kiến diễn ra vào chiều tối cùng ngày.