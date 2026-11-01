Harry Kane không ghi bàn, Bayern Munich bị Dortmund cầm hòa

Tại Bundesliga, rạng sáng 1/11 (giờ Việt Nam), Bayern Munich đánh rơi chiến thắng khi để Borussia Dortmund gỡ hòa 2-2 ở phút 89. Tiền đạo Harry Kane không ghi bàn trong trận đấu đầu tiên kể từ khi giành Quả bóng Vàng, dù có cơ hội mở tỷ số từ chấm phạt đền nhưng đưa bóng trúng xà ngang. Trong khi đó, AC Milan thắng Inter 3-1 ở trận derby thành Milan tại Serie A.

Tiền đạo Harry Kane của Bayern Munich cầm chiếc cúp Quả bóng Vàng 2026 trước trận đấu giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund tại Bundesliga, ở Munich, Đức, rạng sáng 1/11/2026 (giờ Việt Nam). Ảnh: AP

Trước trận đấu, Bayern tổ chức vinh danh Kane. Chân sút người Anh sau đó kiến tạo để Dayot Upamecano ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, Fabio Silva đã ghi bàn ở phút 89, giúp Dortmund giành lại 1 điểm. Bayern cũng chịu tổn thất về lực lượng khi Michael Olise, Ismael Saibari và Serge Gnabry đều phải rời sân vì chấn thương.

Ở các trận đấu khác, Freiburg đánh bại Augsburg 2-1 nhờ bàn thắng ở phút 85 của Cyriaque Irie, qua đó tiếp tục đứng thứ ba và chỉ còn kém hai đội dẫn đầu Bayern Munich và Dortmund 1 điểm. Leipzig thắng Schalke 2-0, Werder Bremen vượt qua Hoffenheim với tỷ số tương tự, còn Bayer Leverkusen nhận thất bại 2-4 trên sân nhà trước Stuttgart. Borussia Monchengladbach hòa Paderborn 0-0.

Tại Serie A, AC Milan giành chiến thắng 3-1 trước Inter Milan trong trận derby thành Milan, qua đó chấm dứt chuỗi bất bại của đối thủ từ đầu mùa giải. Christian Pulisic mở tỷ số ngay phút thứ 4 sau đường kiến tạo của Diego Moreira. Sáu phút sau, Adrien Rabiot nhân đôi cách biệt cho Milan từ tình huống đá phạt góc do Moreira thực hiện.

Inter có bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của Bastoni, nhưng Moreira khép lại hiệp một bằng bàn thắng từ chấm đá phạt, ấn định chiến thắng 3-1 cho Milan. Với kết quả này, AC Milan vươn lên vị trí thứ tư, kém hai đội dẫn đầu Inter và Lazio 4 điểm.

Ở những trận đấu khác, AS Roma đánh bại Udinese 5-2, trong khi Bologna vượt qua Monza với tỷ số 2-1.