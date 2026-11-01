Ngoại hạng Anh: Man United thua Chelsea trong thế thiếu người, Man City tiếp tục thất bại

Manchester United tiếp tục khủng hoảng sau thất bại 0-2 trước Chelsea tối 31/10, ở vòng 9 Ngoại hạng Anh. Thẻ đỏ của Lisandro Martinez ở phút 64 khiến đội khách chơi thiếu người, trước khi Chelsea ghi 2 bàn. Đây là trận thứ 9 liên tiếp Man United không thắng trên mọi đấu trường, chuỗi thành tích tệ nhất kể từ năm 1988, khiến chiếc ghế của HLV Michael Carrick ngày càng lung lay.

Trọng tài Peter Bankes rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của hậu vệ Lisandro Martinez (số 6) bên phía Manchester United trong trận đấu với Chelsea tại Ngoại hạng Anh, ở London, Anh, ﻿ngày 31/10/2026. Ảnh: AP

Carrick vốn đã chịu sức ép lớn trước chuyến làm khách đến Stamford Bridge và tương lai của ông được cho là đang phụ thuộc vào kết quả từng trận đấu. Nhà cầm quân này đã đưa đội trưởng Bruno Fernandes trở lại đội hình xuất phát sau khi để anh ngồi dự bị ở vòng đấu trước. Sau trận thua Chelsea, Carrick cho biết ông vẫn tập trung chuẩn bị cho trận đấu giữa tuần với Roma tại Champions League.

Man United tiến gần nhóm xuống hạng

Sau 9 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, Man United mới có 1 chiến thắng, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm. Hai đối thủ tiếp theo của đội bóng là Aston Villa và Liverpool, khiến nguy cơ rơi xuống nhóm ba đội cuối bảng ngày càng hiện hữu. Trên mọi đấu trường mùa này, Man United mới thắng 2 trong tổng số 13 trận.

Haaland chấm dứt chuỗi trận ghi bàn trong thất bại của Man City

Man City cũng gây thất vọng khi để thua Brighton 0-1 ngay trên sân Etihad. Yasin Ayari ghi bàn duy nhất ở phút 11, đồng thời chấm dứt chuỗi 7 trận liên tiếp ghi bàn tại Ngoại hạng Anh của Erling Haaland. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Man City tại giải đấu, sau trận thua Aston Villa cuối tuần trước.

Kết quả này mở ra cơ hội để Arsenal vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng nếu giành điểm trước Liverpool. Trong khi đó, Brighton vươn lên vị trí thứ ba, kém đội đầu bảng 2 điểm, sau khi lần lượt đánh bại cả Arsenal và Man City mà không để thủng lưới.

Bournemouth và Tottenham tiếp tục giành chiến thắng

Bournemouth đánh bại Leeds 2-0 nhờ các bàn thắng của Evanilson và Amine Adli, qua đó nối dài chuỗi 6 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường mà không để thủng lưới, vươn lên vị trí thứ bảy. Tottenham cũng có chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace, đánh dấu trận thắng thứ ba liên tiếp. Crystal Palace phải chơi thiếu người từ phút 13 sau khi Jean-Philippe Mateta nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Ở các trận đấu khác, Aston Villa bị Fulham cầm hòa 1-1 sau tình huống thủ môn Zion Suzuki bắt hụt bóng từ quả phạt góc, khiến bóng đi qua vạch vôi khung thành. Sunderland thua Coventry 1-3, Nottingham Forest thất bại 0-2 trước Brentford, trong khi hai đội mới thăng hạng Hull và Ipswich hòa nhau 2-2.