Châu Phi lần đầu đăng cai Thế vận hội Trẻ

Senegal sẽ khai mạc Thế vận hội Trẻ vào tối ngày 31/10 (giờ địa phương), đánh dấu lần đầu tiên một sự kiện Olympic được tổ chức tại châu Phi, trong bối cảnh lục địa này đang tìm cách nâng cao vị thế trong các cuộc tranh tài thể thao quốc tế.

Các cầu thủ Nhật Bản tập luyện tại sân vận động Iba Mar Diop, một trong những địa điểm tổ chức các môn thi đấu của Thế vận hội Trẻ Dakar 2026, ngày 30/10/2026. Ảnh: AP

Khoảng 2.700 vận động viên trẻ trong độ tuổi từ 14 đến 17 sẽ tranh tài đến ngày 13/11 tại thủ đô Dakar, thành phố Diamniadio gần đó và khu nghỉ dưỡng ven biển Saly. Lễ khai mạc dự kiến có sự tham gia của hàng trăm vũ công, với màn trình diễn tôn vinh văn hóa Senegal và châu Phi, theo khẩu hiệu của đại hội: “Châu Phi chào đón, Dakar ăn mừng”.

Trong số những nhân vật nổi tiếng dự kiến góp mặt tại lễ khai mạc có nam diễn viên người Pháp Omar Sy, người có gốc Senegal và nổi tiếng với loạt phim “Lupin” của Netflix, cùng ngôi sao TikTok người Senegal gốc Italy Khaby Lame. Cả hai đều là đại sứ của đại hội.

Linh vật của sự kiện là Ayo, chú sư tử con đội chiếc mũ truyền thống của người Fulani. Tên gọi Ayo có nghĩa là “niềm vui” trong tiếng Yoruba, ngôn ngữ được sử dụng tại Nigeria và một số quốc gia Tây Phi lân cận.

Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye dự kiến tuyên bố khai mạc đại hội lúc 18h30 ngày 31/10 theo giờ địa phương tại sân vận động Diamniadio. Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Kirsty Coventry cùng một số nguyên thủ quốc gia cũng được dự kiến tham dự.

Thế vận hội Trẻ có quy mô nhỏ hơn Thế vận hội mùa hè. Kỳ đại hội mùa hè đầu tiên được tổ chức tại Singapore năm 2010. Dakar ban đầu được chọn đăng cai vào năm 2022, nhưng sự kiện phải lùi lại 4 năm do đại dịch COVID-19.

Tại kỳ đại hội lần này, các vận động viên sẽ tranh tài ở 153 nội dung huy chương thuộc 25 môn thể thao, trong đó có điền kinh, bơi và bóng rổ 3x3. Một số môn lần đầu xuất hiện trong chương trình Olympic trẻ gồm Baseball5, phiên bản bóng chày 5 người không sử dụng gậy và găng tay; Wushu, môn võ thuật Trung Quốc kết hợp biểu diễn theo bài quyền hoặc thi đấu đối kháng; và rowing bãi biển, nội dung kết hợp chạy trên bãi biển với cuộc đua thuyền đối đầu trực tiếp. Vật bãi biển cũng lần đầu xuất hiện tại Olympic trẻ, nhằm tôn vinh môn đấu vật truyền thống của Senegal, vốn thường được tổ chức trên cát.

Đáng chú ý, đoàn Nga gồm 13 vận động viên được thi đấu dưới quốc kỳ và biểu tượng quốc gia tại Thế vận hội Trẻ lần này, lần đầu tiên kể từ khi Nga bị đình chỉ sau chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022. Động thái này cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận của IOC dưới thời Chủ tịch Kirsty Coventry, đồng thời có thể là bước thử nghiệm cho khả năng Nga trở lại Olympic Los Angeles 2028.