16 kỳ thủ xuất sắc tranh tài tại Giải cờ tướng “Kỳ Vương Yên Tử”

Ngày 31/10, tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử (phường Yên Tử), Giải cờ tướng “Kỳ Vương Yên Tử” lần thứ nhất năm 2026, với chủ đề “Kỳ hội Yên Tử – Tinh hoa trí tuệ Việt” chính thức khai mạc. Giải diễn ra trong 2 ngày 31/10 và 1/11, hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026.

Giải đấu do UBND phường Yên Tử phối hợp với Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long – Yên Tử (Ban quản lý Khu kinh tế) và Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh tổ chức.



Tham gia giải có 16 kỳ thủ, gồm 8 kỳ thủ hàng đầu Việt Nam tranh tài ở nội dung “Kỳ Vương Yên Tử - Bát Kiệt” và 8 kỳ thủ trẻ từ 8-12 tuổi, được đánh giá là những gương mặt triển vọng của cờ tướng Việt Nam.

Các đại biểu trao cờ lưu niệm và tặng hoa các kỳ thủ tham dự Giải cờ tướng “Kỳ Vương Yên Tử” lần thứ nhất năm 2026.

Bên cạnh các nội dung thi đấu, giải còn có chương trình trình diễn cờ tướng giữa kỳ thủ Việt Nam và Trung Quốc, giao lưu cờ tướng, cờ người và giới thiệu những nét đẹp của nghệ thuật cờ tướng truyền thống.

Màn trình diễn cờ tướng trên bàn cờ lớn tại lễ khai mạc Giải cờ tướng “Kỳ Vương Yên Tử”.

Thông qua giải đấu, các kỳ thủ có thêm cơ hội giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, thúc đẩy phong trào cờ tướng phát triển. Công tác tổ chức cũng hướng tới xây dựng “Kỳ Vương Yên Tử” trở thành sự kiện văn hóa, thể thao thường niên của địa phương.

Các kỳ thủ trẻ tập trung thi đấu, thể hiện khả năng tư duy và chiến thuật tại giải.

Việc tổ chức giải cờ tướng trong không gian di sản Yên Tử góp phần đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo thêm sản phẩm phục vụ du khách, quảng bá hình ảnh Yên Tử và tăng sức hấp dẫn cho điểm đến du lịch di sản.