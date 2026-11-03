Giải cứu 5 người trôi dạt trên biển suốt 3 tháng tại Nam Thái Bình Dương

Ngày 3/11, người dân quốc đảo Kiribati ở Nam Thái Bình Dương vừa giải cứu 5 người, trong đó có 2 trẻ em, sau khi họ trôi dạt trên biển suốt 3 tháng trên một chiếc thuyền nhỏ. Nhóm người này khởi hành từ Liên bang Micronesia, gặp bão và trôi dạt khoảng 5.400km trước khi đến vùng biển Kiribati. Hiện 5 người đang hồi phục sức khỏe, trong khi 4 người cùng đi vẫn mất tích.

Ảnh minh họa vị trí giải cứu do AI tạo dựng

Theo Đài Phát thanh-Truyền hình Australia (ABC), ngày 1/11, người dân địa phương phát hiện và cứu nhóm người trên tại vùng biển ngoài khơi đảo Fanning thuộc Kiribati. Chiếc thuyền đã trôi dạt khoảng 5.400km về phía đông, từ Liên bang Micronesia đến Kiribati.

Ngày 3/11, lực lượng Tuần duyên Mỹ tại Guam xác nhận chiếc thuyền chở 9 người mất tích sau khi không trở về đảo Ruo thuộc Micronesia vào ngày 30/7. Sau đó, lực lượng chức năng triển khai chiến dịch tìm kiếm kéo dài 10 ngày trên vùng biển rộng khoảng 85.700km² nhưng không phát hiện dấu vết của chiếc thuyền và những người mất tích.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ bày tỏ vui mừng trước thông tin 5 người còn sống và đang được chăm sóc y tế, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của 4 người chưa trở về. Lực lượng này cho biết đang tiếp tục thu thập, xác minh thông tin về số phận những người còn mất tích.

Theo nghị sĩ Kiribati Kaotitaake Rakoroa, một mục sư trên đảo đang chăm sóc 5 người sống sót. Khi lực lượng cứu hộ tìm thấy, cả 5 người đều mất nước và suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Nhân viên y tế Paukin Tororo cho hay, sau khi được truyền dịch và chăm sóc y tế, sức khỏe của họ đang dần hồi phục. Những người này đã có thể mỉm cười và ra hiệu muốn ăn uống.

Đài ABC cho biết nhóm người này chưa công khai kể lại hành trình lênh đênh trên biển và mong muốn được bảo đảm sự riêng tư. Thông tin sơ bộ là cả 9 người gặp nạn khi đang di chuyển bằng thuyền từ đảo Murilo đến đảo Ruo, trên hành trình dự kiến kéo dài khoảng 1 giờ. Tuy nhiên, một cơn bão bất ngờ ập đến khiến chiếc thuyền trôi dạt ra biển khơi.

Ngày 1/11, Thống đốc bang Chuuk thuộc Micronesia, Alexander Narruhn, thông báo đã bắt đầu trao đổi với Chính phủ Kiribati về việc đưa những người sống sót trở về quê hương. Ông Narruhn bày tỏ vui mừng khi 5 trong số 9 người trên chiếc thuyền mất tích vẫn còn sống, đồng thời cho biết người dân tiếp tục cầu nguyện cho 4 người còn lại.