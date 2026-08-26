Giới thiệu chính sách thuế mới và đối thoại với người nộp thuế

Sáng 26/8, Thuế tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị khen thưởng người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025, giới thiệu chính sách thuế mới và đối thoại với người nộp thuế.

Đồng chí Hà Văn Trường, Trưởng Thuế tỉnh trao tặng giấy khen cho các đơn vị thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025.

Tại hội nghị, đại diện các phòng nghiệp vụ của Thuế tỉnh Quảng Ninh đã phổ biến các chính sách thuế mới quy định tại Luật số 109/2025/QH15 - Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật số 109/2025/QH15, Luật số 09/2026/QH16 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Nghị định số 253/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật số 108/2025/QH15 Luật Quản lý thuế, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Thông tư số 89/2026/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế; Nghị định số 254/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật số 108/2025/QH15 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Ninh giải đáp câu hỏi của doanh nghiệp.

Lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ của Thuế tỉnh đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, tháo gỡ vướng mắc của người nộp thuế liên quan đến xuất hoá đơn điện tử theo từng lần bán, khai thuế tài sản, phát hiện doanh nghiệp rủi ro… Đây là hoạt động thiết thực nhằm nắm bắt những khó khăn từ quá trình thực hiện chính sách, pháp luật thuế trong thực tiễn, kịp thời tháo gỡ, đồng hành cùng người nộp thuế các quy định, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.

Nhân dịp này, Thuế tỉnh Quảng Ninh đã trao giấy khen cho 64 người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025.