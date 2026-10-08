Hạn hán nghiêm trọng ở Sri Lanka: Nông dân lo giếng cạn, động vật hoang dã tìm nước

Sri Lanka đã trải qua nhiều tháng hạn hán, gây thiếu nước nghiêm trọng, khiến các hồ chứa cạn kiệt và gây khó khăn cho các cộng đồng làm nông nghiệp. Nhiệt độ cao và độ ẩm lớn cũng làm gia tăng áp lực do nắng nóng.

Ông Indika Nuwankumara tìm nước tại một hồ chứa thủy lợi đã khô cạn do hạn hán ở Medirigiriya, Sri Lanka. Ảnh: AP.

Các chuyên gia khí hậu cho rằng tình trạng thiếu mưa có thể một phần do hiện tượng El Niño mạnh, kết hợp với nhiệt độ tăng, một phần do biến đổi khí hậu do con người gây ra. Gió mùa Tây Nam trong khoảng tháng 5-9 thường mang lại khoảng 30% lượng mưa hằng năm cho Sri Lanka. Tuy nhiên, năm nay lượng mưa thấp hơn nhiều so với bình thường.

Mưa rải rác gần đây giúp một số khu vực giảm bớt khó khăn, nhưng chưa đủ để phục hồi các hồ chứa và nguồn nước ngầm sau nhiều tháng khô hạn. Hiện tại, 74 hồ chứa của Sri Lanka duy trì ở mức khoảng 1/3 dung tích trong những tuần gần đây, khiến nhiều nơi phải phân phối nước theo định mức.

Nông dân chịu ảnh hưởng nặng nề

Tại Medirigiriya, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều giếng nước của các hộ gia đình đã cạn. Người dân phải trông đợi vào những chuyến xe chở nước miễn phí của Chính phủ và các tổ chức từ thiện.

Những người nông dân trong khu vực cũng chịu thiệt hại lớn khi lúa và rau màu không thể phát triển do thiếu nước. Một số người phải vay tiền đầu tư sản xuất nhưng mất mùa và gặp khó khăn trong việc trả nợ.

Với ông Indika Nuwankumara, cha của 3 người con, hạn hán khiến ông lâm vào cảnh nợ nần. Ông đang chật vật trả khoản vay 1.500 USD để đầu tư sản xuất, sau khi lúa, đậu bắp và cà tím trên 3,2ha đất bị mất mùa do 4 tháng không có mưa.

“Tôi bị thua lỗ và giờ đang chật vật trả khoản vay”, ông nói.

Động vật hoang dã tìm đến các nguồn nước

Hạn hán cũng làm suy giảm nguồn nước và thức ăn tại các khu rừng và khu bảo tồn động vật hoang dã. Tại Vườn quốc gia Yala ở phía Đông Nam Sri Lanka, voi, hươu, trâu nước, cá sấu và nhiều loài chim thường tìm đến các hồ nước để uống và tránh nóng, nhưng phần lớn các ao tự nhiên và nhân tạo đã khô cạn.

Giới chức cho biết các loài động vật cũng đang phải đối mặt với tình trạng mất nước và chịu ảnh hưởng của nắng nóng. Các đội quản lý động vật hoang dã đã sử dụng xe bồn và đường ống để bổ sung nước tại một số điểm trong khu bảo tồn. Các quan chức cho biết nhiệt độ tại những khu vực chịu ảnh hưởng đã vượt 35 độ C, khiến thảm thực vật khô héo và nhiều nguồn nước tự nhiên cạn kiệt.