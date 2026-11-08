Ngoại hạng Anh tối 8/11: 4 trận đấu cùng khởi tranh lúc 21h

Tối nay, 8/11, vòng 10 Giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 sẽ có 4 trận đấu cùng khởi tranh lúc 21 giờ (giờ Việt Nam), trong đó đáng chú ý là các cuộc đối đầu giữa Crystal Palace và Liverpool, Sunderland và Chelsea.

Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh (Trong ảnh: Kai Havertz (trái) của Arsenal ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu giữa Liverpool và Arsenal tại Giải Ngoại hạng Anh, trên sân Anfield ở Liverpool (Anh), ngày 1/11/2026). Ảnh: AP

Theo lịch thi đấu, Liverpool sẽ làm khách trên sân Selhurst Park của Crystal Palace, trong khi Chelsea gặp Sunderland tại sân Stadium of Light.

Cùng thời điểm, Brighton tiếp đón Brentford trên sân Amex, còn Ipswich Town gặp Bournemouth tại Portman Road.

Trước loạt trận tối 8/11, Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 27 điểm sau 10 trận, hơn đội đứng thứ hai Manchester City 6 điểm. Arsenal vừa đánh bại Hull City 1-0 ngày 7/11, trong khi Manchester City để thua Nottingham Forest 1-3.

Trong số các đội thi đấu lúc 21 giờ, Brighton đứng thứ 3 với 19 điểm sau 9 trận, Chelsea xếp thứ 4 với 16 điểm, còn Liverpool đứng thứ 6 với 15 điểm.

Ngoài 4 trận đấu trên, Manchester United sẽ tiếp đón Aston Villa trên sân Old Trafford lúc 23h30 cùng ngày, khép lại vòng 10 Ngoại hạng Anh.

Giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 khởi tranh ngày 21/8/2026 và dự kiến kết thúc ngày 30/5/2027. Giải có 20 câu lạc bộ tham dự, thi đấu vòng tròn hai lượt với tổng cộng 380 trận, mỗi đội chơi 38 trận trong cả mùa giải.

Sau loạt trận ngày 8/11, Ngoại hạng Anh sẽ tạm nghỉ để các cầu thủ trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong tháng 11.