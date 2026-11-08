Thủ môn Bayern Munich dự kiến nghỉ thi đấu 2 tháng vì chấn thương

Ngày 8/11, câu lạc bộ Bayern Munich của Đức thông báo thủ môn Manuel Neuer bị rách một phần dây chằng bàn chân phải và phải tạm nghỉ thi đấu. Theo truyền thông Đức, thủ môn 40 tuổi có thể vắng mặt khoảng 2 tháng.

Thủ môn Manuel Neuer của Bayern Munich (thứ hai từ phải sang) bật cao cản phá pha đánh đầu của cầu thủ đối phương trong trận đấu giữa FSV Mainz 05 và Bayern Munich thuộc Giải vô địch bóng đá quốc gia Đức (Bundesliga), tại thành phố Mainz, Đức, ngày 7/11/2026. Ảnh: AP

Neuer gặp chấn thương trong trận Bayern Munich thắng Mainz 2-1 tại Giải vô địch bóng đá quốc gia Đức (Bundesliga) ngày 7/11. Anh phải rời sân ngay trước khi hiệp một kết thúc, nhường vị trí cho thủ môn Jonas Urbig.

Thủ môn 23 tuổi Jonas Urbig thường xuyên thay thế Neuer trong mùa giải năm nay. Tính đến nay, cả hai đều có 5 lần ra sân tại Bundesliga, trong đó Urbig có 1 lần vào sân thay người ở trận gặp Mainz.

Dù phải rời sân sớm vì chấn thương, Neuer vẫn lập kỷ lục mới của câu lạc bộ. Theo Công ty thống kê thể thao Opta, với 40 tuổi và 225 ngày, anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng ra sân cho Bayern Munich tại Bundesliga.

Bayern Munich là một trong những câu lạc bộ giàu thành tích nhất của bóng đá Đức, với 35 chức vô địch quốc gia và nhiều danh hiệu tại đấu trường châu Âu. Đội bóng có trụ sở tại thành phố Munich hiện tham dự Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu).

Sau trận thắng Mainz, Bayern Munich bước vào kỳ nghỉ dành cho các trận đấu của đội tuyển quốc gia. Theo lịch thi đấu, đội sẽ tiếp đón Cologne tại Bundesliga ngày 20/11, trước khi làm khách trên sân Lille (Pháp) ở Champions League ngày 25/11 và gặp Hamburger SV tại Bundesliga ngày 28/11, theo giờ địa phương.

Nếu Neuer phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng như truyền thông dự kiến, Bayern Munich sẽ thiếu vắng thủ môn kỳ cựu này trong nhiều trận đấu quan trọng ở cả giải quốc nội và Champions League. Khi đó, Jonas Urbig có thể tiếp tục đảm nhận vị trí thủ môn chính.