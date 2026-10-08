Hơn 2/3 người dân Myanmar sống trong nghèo đói hoặc có nguy cơ rơi vào nghèo đói

Hơn 2/3 người dân Myanmar đang sống trong nghèo đói hoặc có nguy cơ rơi vào nghèo đói, trong bối cảnh xung đột, khó tiếp cận các dịch vụ cơ bản và bất ổn kinh tế đang làm gia tăng tình trạng thiếu thốn trên cả nước. Đây là thông tin được đưa ra trong báo cáo của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) công bố ngày 8/10.

Người dân Myanmar đối mặt với điều kiện sống còn nhiều khó khăn. Ảnh: AP.

Theo UNDP, gần 18 triệu người, tương đương 32,6% dân số Myanmar, đang sống trong nghèo đói, trong khi 19,5 triệu người khác có nguy cơ rơi vào nghèo đói. Tổng cộng hơn 37 triệu người, tương đương 68% dân số, thuộc một trong hai nhóm này.

Xung đột và thiếu dịch vụ cơ bản

Báo cáo dựa trên khảo sát qua điện thoại với 7.463 hộ gia đình trên toàn quốc, đánh giá những thiếu hụt về y tế, giáo dục và mức sống, bên cạnh thu nhập.

Theo UNDP, hơn 80% tình trạng nghèo đói bắt nguồn từ những thiếu hụt về y tế và mức sống, trong đó có khó khăn trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhà ở phù hợp, nước sạch và vệ sinh. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng tại các khu vực bất ổn và khó tiếp cận.

Theo báo cáo, trình độ học vấn thấp, việc làm không ổn định và thu nhập thấp làm trầm trọng thêm áp lực từ xung đột, tình trạng di dời, gián đoạn thị trường và các dịch vụ thiết yếu bị gián đoạn và phân mảnh, từ đó làm gia tăng tình trạng nghèo đói trên khắp Myanmar.

Thiếu cơ hội việc làm

Các cú sốc kinh tế và thiên tai thường xuyên cũng khiến tình trạng nghèo đói trầm trọng hơn. UNDP cảnh báo hiện tượng El Niño có thể tiếp tục gây thêm áp lực do làm thay đổi lượng mưa và gia tăng nhiệt độ.

Ít nhất 1 triệu người trẻ có thể đã rời khỏi Myanmar kể từ năm 2021 do thiếu cơ hội và bất ổn, gây ảnh hưởng đến triển vọng học tập, việc làm và cơ hội phát triển trong tương lai.