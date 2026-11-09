Kao Miura vô địch nội dung đơn nam tại giải trượt băng nghệ thuật Cup Trung Quốc

Ngày 8/11, Kao Miura hoàn tất cú đúp danh hiệu cho Nhật Bản khi giành chức vô địch nội dung đơn nam với thành tích vượt trội tại giải trượt băng nghệ thuật Cup Trung Quốc.

Vận động viên trượt băng nghệ thuật Kao Miura. Ảnh: AP.

Một ngày sau khi đồng hương Chiba Mone đăng quang nội dung đơn nữ, Kao Miura đạt 190,35 điểm ở bài thi tự do, mức điểm cao nhất trong sự nghiệp, qua đó nâng tổng điểm lên 293,25 điểm. Đây cũng là tổng điểm cao nhất mà vận động viên này từng đạt được, giúp anh bảo toàn lợi thế giành được từ bài thi ngắn hôm 6/11

Vận động viên 21 tuổi bỏ xa người xếp thứ hai Vladislav Dikidzhi, người đạt 282,44 điểm. Evgeni Semenenko đứng thứ ba với 281,62 điểm. Đây là huy chương Grand Prix đầu tiên trong sự nghiệp của Dikidzhi

“Đây thực sự là một ngày vô cùng tuyệt vời đối với tôi. Đây là màn trình diễn tốt nhất trong sự nghiệp của tôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ba năm trước, tại vòng chung kết Grand Prix gần nhất mà tôi tham dự, cũng được tổ chức ở Trung Quốc, tôi bị sốt và không thể thi đấu đúng với khả năng của mình. Năm nay, vòng chung kết tiếp tục diễn ra tại Trung Quốc, vì vậy tôi muốn có cơ hội bù đắp cho những gì đã bỏ lỡ”, Miura chia sẻ. Trước đó, anh từng giành vị trí á quân tại Grand Prix de France.

Đồng hương của Miura, Sato Shun, chủ nhân tấm huy chương đồng Olympic Milan, xếp thứ tư với 277,20 điểm sau khi mắc lỗi ở một số động tác nhảy.

Nhà vô địch Olympic Mikhail Shaidorov đứng thứ năm với 263,49 điểm, qua đó không giành được suất tham dự vòng chung kết Grand Prix.