Mao Shimada dẫn đầu nội dung thi ngắn nữ tại giải Skate Canada

Vận động viên Nhật Bản Mao Shimada giành vị trí dẫn đầu nội dung thi ngắn nữ tại giải trượt băng nghệ thuật Skate Canada International diễn ra ngày 31/10, xếp trên đối thủ người Mỹ Isabeau Levito.

Vận động viên Nhật Bản Mao Shimada thực hiện bài thi ngắn nữ tại giải trượt băng nghệ thuật Skate Canada International ở Kelowna, British Columbia, ngày 31/10/2026. Ảnh: AP

Shimada đạt 82,11 điểm, trong khi Levito đứng thứ hai với 78,50 điểm. Vận động viên người Estonia Niina Petrokina xếp thứ ba với 77,24 điểm.

Ở nội dung trượt băng đôi, hai vận động viên chủ nhà Lia Pereira và Trennt Michaud giành chức vô địch với tổng điểm 202,17, sau khi dẫn đầu cả phần thi ngắn và phần thi tự do. Cặp vận động viên Mỹ Alisa Efimova và Misha Mitrofanov đứng thứ hai với 191,90 điểm. Vị trí thứ ba thuộc về cặp Oxana Vouillamoz và Tom Bouvart của Thụy Sĩ với 183,12 điểm.

Trong khi đó, ở nội dung khiêu vũ trên băng, cặp vận động viên Lilah Fear và Lewis Gibson của Anh dẫn đầu phần thi nhịp điệu với 81,37 điểm. Hai vận động viên Pháp Evgeniia Lopareva và Geoffrey Brissaud xếp thứ hai với 77,90 điểm, còn cặp Caroline Green và Michael Parsons của Mỹ đứng thứ ba với 74,24 điểm.

Trước đó, trong tối 30/10, vận động viên Nhật Bản Rio Nakata dẫn đầu nội dung thi ngắn nam.

Skate Canada International là một trong những chặng đấu thuộc hệ thống Grand Prix trượt băng nghệ thuật của Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU), quy tụ các vận động viên hàng đầu thế giới tranh tài ở nhiều nội dung.