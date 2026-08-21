Khai mạc môn Pickleball Đại hội TDTT tỉnh 2026

Sáng 21/8, môn Pickleball, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026 chính thức khai mạc, thu hút 371 VĐV của 42 đoàn tham gia tranh tài tại Cung Thể thao, Khu Liên hợp thể thao Quảng Ninh, phường Tuần Châu.

Các VĐV tranh 8 bộ huy chương, gồm 5 nội dung cá nhân: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ và 3 nội dung đồng đội: đồng đội nam, đồng đội nữ, đồng đội nam nữ. Theo điều lệ, VĐV tham dự có độ tuổi từ 16-50.

Giải thu hút 371 VĐV của 42 đoàn về tranh tài.

Các trận đấu diễn ra trong 3 ngày, dự kiến kết thúc vào 23/8. Công tác chuyên môn được điều hành bởi 24 trọng tài do Ban Tổ chức điều động.

Môn Pickleball áp dụng Luật thi đấu theo Quyết định số 494/QĐ-TDTT ngày 26/5/2025 của Cục Thể dục thể thao Việt Nam về việc tạm thời áp dụng Luật thi đấu Pickleball USA tại Việt Nam. Ở các nội dung cá nhân, mỗi trận thi đấu 3 hiệp 11 điểm, VĐV hoặc đôi VĐV thắng 2 hiệp trước giành chiến thắng.

BTC tặng cờ chào mừng các đoàn về dự giải.

Việc đưa Pickleball vào chương trình thi đấu Đại hội nhằm góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện môn thể thao đang phát triển nhanh trên địa bàn tỉnh, đồng thời tuyển chọn những VĐV xuất sắc, hướng tới xây dựng lực lượng tham dự các giải khu vực và quốc gia.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV bước vào tranh tài các nội dung thi đấu của giải.