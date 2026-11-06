Khí thế từ đợt thi đua 90 ngày đêm của ngành Than

Với các đơn vị ngành Than, đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm quý IV/2026 không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, mà còn là dịp để lập thành tích hướng tới ngày hội lớn của những người thợ mỏ - Kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026).

Sau 9 tháng, sản lượng than sạch TKV sản xuất trên địa bàn Quảng Ninh đạt khoảng 28,3 triệu tấn, bằng 80,1% kế hoạch năm; số nộp ngân sách đạt trên 14.000 tỷ đồng, tương đương 85% kế hoạch. Theo dự kiến, sản lượng than sạch cả năm có thể đạt khoảng 36,9 triệu tấn, tăng gần 2 triệu tấn so với kế hoạch đầu năm. Kết quả này tạo nền tảng để các đơn vị tiếp tục nâng cao sản lượng, bảo đảm nguồn cung than cho nền kinh tế và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng trên 13% của thành phố Quảng Ninh năm 2026.

Theo ông Vũ Văn Điền, Trưởng ban Sản xuất than TKV, quý IV, Tập đoàn đặt mục tiêu sản xuất gần 9,3 triệu tấn than nguyên khai, gần 10 triệu tấn than thành phẩm và tiêu thụ gần 11,7 triệu tấn than. Khối lượng công việc lớn đòi hỏi các đơn vị phải rà soát kỹ năng lực sản xuất, chủ động bố trí nhân lực, thiết bị và điều chỉnh kế hoạch theo diễn biến thực tế. Từng công đoạn từ chuẩn bị diện khai thác, tổ chức ca kíp, vận hành thiết bị đến sàng tuyển, giao nhận sản phẩm đều phải được phối hợp chặt chẽ.

Tại Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu, không khí thi đua những ngày đầu quý IV diễn ra khẩn trương trên các khu vực sản xuất. Là đơn vị khai thác lộ thiên quy mô lớn của TKV, Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu phải tổ chức đồng bộ nhiều khâu, từ bóc đất đá, khai thác, vận tải, đến điều phối thiết bị và kiểm soát chất lượng than. Mỗi biến động về điều kiện khai trường đều có thể tác động đến tiến độ sản xuất, đòi hỏi công tác điều hành phải bám sát thực tế từng ca, từng ngày.

Bóc xúc, vận tải đất đá trên khai trường Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu.

"Trong đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm, công ty đặt mục tiêu sản xuất trên 500.000 tấn than, phấn đấu đưa sản lượng khai thác cả năm 2026 đạt 2,1 triệu tấn. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi đơn vị phát huy tối đa năng lực thiết bị, tổ chức hợp lý các khâu sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực hiện có" - ônh Đinh Thái Bình, Phó Giám đốc Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu cho biết.

Để thực hiện mục tiêu này, yêu cầu đặt ra là công ty phải duy trì nhịp độ sản xuất ổn định, hạn chế thời gian thiết bị phải dừng chờ, đồng thời bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng giữa các công đoạn. Cùng với tổ chức sản xuất, công tác quản lý kỹ thuật, kiểm soát chất lượng than và bảo đảm an toàn tại khai trường tiếp tục được đặt lên hàng đầu.

Còn tại Công ty Than Quang Hanh, nhiệm vụ quý IV gắn với yêu cầu duy trì sản xuất ổn định, phát huy năng lực khai thác ở các mức sâu và bảo đảm nguồn than phục vụ nhu cầu của Tập đoàn.

Đặc thù của Than Quang Hanh là điều kiện địa chất phức tạp, nhiều khu vực khai thác có cấu trúc vỉa không thuận lợi, trong khi hoạt động sản xuất ngày càng mở rộng xuống sâu. Để duy trì sản lượng, công ty phải tổ chức đồng bộ giữa khai thác và đào lò chuẩn bị sản xuất, bảo đảm các lò chợ được duy trì ổn định và có diện khai thác kế tiếp đúng tiến độ.

Trong đợt thi đua 90 ngày đêm, việc duy trì nhịp độ khai thác phải gắn với tiến độ đào lò, chuẩn bị diện sản xuất và tổ chức chuyển diện giữa các lò chợ. Công ty Than Quang Hanh cần phát huy hiệu quả thiết bị, bố trí nhân lực phù hợp với từng khu vực, tăng cường phối hợp giữa các phân xưởng để hạn chế gián đoạn sản xuất. Đối với những vị trí có điều kiện địa chất phức tạp, phương án khai thác phải bám sát thực tế, tuân thủ thiết kế và quy trình kỹ thuật.



Để hỗ trợ ngành Than hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, Quảng Ninh tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp với TKV và các đơn vị thành viên, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sự phối hợp giữa chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương với doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, hạ tầng phục vụ sản xuất, môi trường và các điều kiện hoạt động của doanh nghiệp.

Quang cảnh sản xuất ở cảng Cửa Ông, Công ty Tuyển than Cửa Ông.

Sự đồng hành của thành phố không chỉ hướng tới mục tiêu tăng sản lượng trước mắt, mà còn gắn với yêu cầu phát triển lâu dài. Hoạt động khai thác phải đi đôi với bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng sống của cộng đồng. Đây là những điều kiện quan trọng để ngành Than phát triển ổn định, hài hòa với định hướng tăng trưởng xanh và bền vững của Quảng Ninh.