Thợ mỏ Than Đèo Nai - Cọc Sáu làm theo lời Bác

Từ dấu mốc Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Công trường Than Đèo Nai ngày 30/3/1959 đến hành trình phát triển của Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV ngày nay, tinh thần thi đua lao động, thực hành tiết kiệm và truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” đã trở thành nền tảng để các thế hệ thợ mỏ vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày 30/3/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Công trường Than Đèo Nai. Giữa không khí lao động khẩn trương trên khai trường, Người căn dặn: “Muốn làm những người chủ xứng đáng thì phải thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Bây giờ chúng ta làm cho mình, cho nhân dân và cho con cháu chúng ta nữa”.

Lời dạy của Bác trở thành nguồn động viên đối với nhiều thế hệ cán bộ, công nhân mỏ Đèo Nai. Đó không chỉ là lời nhắc nhở về trách nhiệm sản xuất, mà còn định hướng cho người thợ mỏ ý thức làm chủ, tinh thần tiết kiệm và sự gắn bó giữa công việc của mỗi người với lợi ích chung.

Khu di tích "Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ than Đèo Nai". Ảnh: Thanh Hải

Ngày 1/8/1960, Mỏ than Đèo Nai chính thức được thành lập. Trong những năm 1961–1965, mỏ liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch. Năm 1965, Đèo Nai được Bác Hồ trực tiếp giao tạm giữ Cờ thi đua luân lưu khá nhất của ngành Than. Trong những năm chiến tranh phá hoại, công nhân mỏ vừa duy trì sản xuất, vừa tham gia chiến đấu, bảo vệ khai trường. Ngày 7/6/1972, lực lượng tự vệ Đèo Nai bắn rơi một máy bay Mỹ, góp phần vào thành tích chiến đấu của quân dân Vùng mỏ.

Ông Bùi Trung Thành, Nguyên Giám đốc mỏ than Đèo Nai giai đoạn 1982 - 1987 nhớ lại: Từ những ngày đầu gian khó đến quá trình cơ giới hóa, mở rộng khai trường, các thế hệ thợ mỏ Đèo Nai đã từng bước xây dựng năng lực khai thác, tổ chức sản xuất và quản lý thiết bị. Lời Bác dạy được cụ thể hóa qua từng ca sản xuất, từng sáng kiến cải tiến kỹ thuật và ý thức tiết kiệm tài nguyên, vật tư.

Mỏ than Cọc Sáu cũng có truyền thống thi đua lao động đáng tự hào. Ngày 12/4/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi 10 Huy hiệu tặng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tại Công trường Than Cọc Sáu. Sự kiện này diễn ra chỉ một tháng sau Đại hội Cờ thi đua Xã hội chủ nghĩa toàn quốc; thể hiện sự quan tâm, động viên sâu sắc của Bác Hồ đối với giai cấp công nhân mỏ và ngành sản xuất than tại Quảng Ninh.

Hai đơn vị có lịch sử và điều kiện sản xuất riêng, nhưng cùng trưởng thành trong môi trường khai thác than lộ thiên, nơi hiệu quả sản xuất gắn chặt với năng lực tổ chức, trình độ kỹ thuật và tinh thần phối hợp của người lao động.

Trong quá trình phát triển, mỏ than Đèo Nai từng bước khẳng định năng lực khai thác, điều hành sản xuất và tổ chức vận tải tại khai trường. Bên cạnh nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch, đơn vị chú trọng cải tiến kỹ thuật, sử dụng thiết bị hiệu quả, tiết kiệm chi phí và khắc phục tác động của hoạt động khai thác đối với môi trường.

Bên cạnh đó, mỏ Cọc Sáu lại có thế mạnh riêng trong khai thác lộ thiên ở tầng sâu khi khai trường xuống sâu đến mức -300m so với mực nước biển; công tác sản xuất phải đối mặt với nhiều khó khăn như bùn moong lớn, yêu cầu thoát nước phức tạp, cung độ vận chuyển đất đá kéo dài. Điều kiện đó đòi hỏi đơn vị thường xuyên điều chỉnh phương án khai thác, bố trí thiết bị và tổ chức vận tải phù hợp, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ mất an toàn.

Kinh nghiệm sản xuất tích lũy qua nhiều năm đã tạo nên năng lực riêng của mỗi đơn vị. Đèo Nai có thế mạnh trong tổ chức khai thác và điều hành sản xuất; Cọc Sáu có kinh nghiệm xử lý những vấn đề kỹ thuật đặc thù tại khai trường tầng sâu. Đây là những nguồn lực quan trọng khi Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam triển khai sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị theo hướng tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ngày 26/6/2024, Công ty CP Than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất hai công ty. Sự kiện mở ra giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu kết nối kinh nghiệm, tổ chức lại nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản trị trong một mô hình doanh nghiệp thống nhất.

Khai trường Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo ông Đặng Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, sau hợp nhất, nhiệm vụ của doanh nghiệp không chỉ là duy trì sản xuất tại các khu vực khai thác, mà còn phải phối hợp hiệu quả nhân lực, thiết bị và phương án điều hành, bảo đảm hoạt động liên tục trong điều kiện khai trường ngày càng phức tạp. Kết quả sản xuất, kinh doanh những năm đầu cho thấy doanh nghiệp từng bước ổn định hoạt động và đáp ứng các mục tiêu được giao.

Năm 2024, công ty sản xuất hơn 1,831 triệu tấn than, tiêu thụ hơn 1,978 triệu tấn. Doanh thu đạt trên 3.343 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 40,2 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 13 triệu đồng/người/tháng. Đây là kết quả của năm đầu vận hành mô hình hợp nhất, tạo cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục củng cố tổ chức và triển khai kế hoạch sản xuất trong giai đoạn tiếp theo.

Năm 2025, sản lượng than sản xuất đạt hơn 4,083 triệu tấn, bằng 101,12% kế hoạch điều chỉnh. Khối lượng đất đá bóc xúc đạt gần 39,2 triệu m³, hoàn thành kế hoạch điều chỉnh. Doanh thu đạt khoảng 5.241 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 58 tỷ đồng. So với năm đầu hợp nhất, kết quả này cho thấy quy mô hoạt động và năng lực tổ chức sản xuất của công ty tiếp tục được củng cố.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, công ty sản xuất 2,328 triệu tấn than, đạt 73% kế hoạch năm; tiêu thụ 2,883 triệu tấn, đạt 90% kế hoạch. Doanh nghiệp có khoảng 2.920 lao động, thu nhập bình quân dự kiến đạt 13,8 triệu đồng/người/tháng. Các chỉ tiêu sản xuất, tiêu thụ phản ánh nỗ lực duy trì hoạt động và đáp ứng nhu cầu than trong bối cảnh doanh nghiệp phải xử lý đồng thời yêu cầu về tiến độ, chi phí và điều kiện khai trường.

Các số liệu trên là kết quả chung của Công ty CP Than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV sau hợp nhất, không tách riêng sản lượng của từng khu vực khai thác. Ý nghĩa của mô hình mới vì thế cần được nhìn nhận không chỉ qua sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, mà còn ở khả năng phối hợp các thế mạnh chuyên môn, sử dụng thiết bị hợp lý và nâng cao hiệu quả điều hành trên toàn doanh nghiệp.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất, công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quản lý và điều hành. Hệ thống camera giám sát, thiết bị vận tải gắn định vị GPS và các trạm cấp phát nhiên liệu tự động góp phần theo dõi hoạt động thiết bị, kiểm soát tiêu hao và hạn chế thất thoát. Việc cải tiến kỹ thuật, tối ưu phương án vận tải, tiết kiệm nhiên liệu và vật tư cũng giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí trong điều kiện khai thác ngày càng khó khăn.

Hơn sáu thập kỷ kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, lời căn dặn của Người vẫn là điểm tựa tinh thần đối với các thế hệ thợ mỏ Than Đèo Nai - Cọc Sáu nói riêng và ngành Than nói chung. Làm theo lời Bác hôm nay không chỉ là giữ vững sản lượng, hoàn thành kế hoạch, mà còn là sản xuất an toàn, tiết kiệm, có trách nhiệm với môi trường và tạo nền tảng phát triển lâu dài cho ngành Than, quê hương Quảng Ninh.