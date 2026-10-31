Sát cánh cùng thợ mỏ

Chủ động bảo vệ quyền lợi, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống công nhân, các cấp Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giúp người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm gắn bó với nghề mỏ.

Bảo vệ quyền lợi, giữ chân thợ mỏ

Khai thác than ngày càng xuống sâu, điều kiện sản xuất khó khăn, trong khi thị trường lao động cạnh tranh khiến việc giữ chân thợ mỏ trở thành vấn đề cấp thiết. Trước thực tế đó, Công đoàn TKV chú trọng đối thoại, giám sát thực hiện chính sách, phối hợp với chuyên môn cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm thu nhập cho người lao động.

Thợ mỏ Công ty CP Than Núi Béo khai thác ở mức -350m.

Trong 9 tháng năm 2026, các cấp công đoàn phối hợp tổ chức 234 cuộc đối thoại với 22.934 lượt công nhân tham gia. Riêng quý III, qua 42 cuộc đối thoại, các đơn vị đã tiếp thu, giải quyết 336 ý kiến, kiến nghị về tiền lương, chế độ chính sách, điều kiện làm việc.

Tại Công ty Than Dương Huy, trước sức hút tuyển dụng của thị trường bên ngoài, công đoàn phối hợp tổ chức hội nghị gặp gỡ, lắng nghe người lao động về giải pháp giữ chân công nhân. Qua đó, lãnh đạo công ty giải quyết 40 kiến nghị liên quan đến điều kiện sản xuất, ăn ở và tiền lương. Tại Công ty Tuyển than Cửa Ông, ông Đỗ Văn Tăng, Chủ tịch Công đoàn Công ty, cho biết: “Từ đầu năm 2026 đến nay, Công đoàn Công ty phối hợp với chuyên môn tổ chức 5 cuộc đối thoại với 786 người lao động, tiếp thu, giải quyết ngay 26 kiến nghị về an toàn, chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội, sắp xếp lao động”.

Không dừng ở đối thoại, công đoàn các cấp tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách. Trong quý III, các đơn vị lấy ý kiến 20.772 lượt công nhân qua phiếu khảo sát; tư vấn pháp luật cho 12.267 lượt người. Ban Thanh tra nhân dân các đơn vị thực hiện 33 cuộc giám sát. Những vấn đề công nhân quan tâm như chất lượng bữa ăn ca, tiền lương, bảo hộ lao động, điều kiện sinh hoạt được công đoàn nắm bắt, kiến nghị giải quyết.

Đặc biệt, công tác an toàn, vệ sinh lao động luôn được đặt lên hàng đầu. Trong quý III, các đơn vị tổ chức huấn luyện cho 2.730 an toàn vệ sinh viên; tiếp nhận 12.489 kiến nghị về an toàn, điều kiện làm việc và trang bị bảo hộ, trong đó đã giải quyết 10.875 kiến nghị. Thông qua mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại các tổ đội, phân xưởng, công đoàn kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục nguy cơ mất an toàn, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người thợ. Công đoàn TKV còn chủ động làm việc với các đơn vị gặp khó khăn về sản xuất, việc làm, phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ, ổn định đời sống công nhân. Những hoạt động này góp phần củng cố quan hệ lao động, tạo sự đồng thuận giữa người lao động và doanh nghiệp.

Chăm lo thiết thực, hỗ trợ lâu dài

Vừa qua, gia đình anh Cao Ngọc Hoan, công nhân Phân xưởng Khai thác đào lò 14, Công ty Than Uông Bí, đón niềm vui khi Công đoàn TKV cùng đơn vị đến nghiệm thu, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới tại xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa.

Hơn 10 năm làm thợ mỏ, anh Hoan là lao động chính trong gia đình. Bố anh là thương binh, nhiễm chất độc da cam, đã mất năm 2014; mẹ từng tham gia thanh niên xung phong, mất năm 2005. Vợ chưa có việc làm ổn định, ở nhà chăm sóc các con, gia đình nhiều năm phải ở nhờ nhà anh trai trong căn nhà cấp 4 xuống cấp, chật hẹp. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Công đoàn TKV hỗ trợ 90 triệu đồng, Công ty Than Uông Bí hỗ trợ 10 triệu đồng giúp gia đình anh xây dựng nhà mới. Xúc động trước sự quan tâm của tổ chức công đoàn và doanh nghiệp, anh Hoan chia sẻ: “Sự hỗ trợ giúp gia đình tôi ổn định nơi ở, tiếp thêm động lực để yên tâm lao động, hoàn thành nhiệm vụ. Công đoàn luôn là chỗ dựa vững chắc của người lao động trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào”.

Công đoàn TKV và Công ty trao hỗ trợ xây Mái ấm công đoàn cho gia đình anh Cao Ngọc Hoan, Công ty Than Uông Bí.

Riêng đợt I năm 2026, Công đoàn TKV đã nghiệm thu, bàn giao kinh phí hỗ trợ 55 gia đình công nhân xây mới, sửa chữa nhà ở với tổng số tiền 4,23 tỷ đồng; tiếp tục xét duyệt hỗ trợ 63 gia đình trong đợt II. Công đoàn còn phối hợp hỗ trợ xây, sửa nhà cho 14 gia đình chính sách với kinh phí 2,1 tỷ đồng.

Cùng với hỗ trợ nhà ở, các cấp công đoàn triển khai nhiều chương trình chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần. 9 tháng năm 2026, các đơn vị tổ chức cho 88.378 lượt công nhân, viên chức, lao động tham quan, nghỉ mát; tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” cho 118.054 lượt người. Các cấp công đoàn thăm hỏi 22.779 lượt người lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc gia đình có việc hiếu, hỉ, với tổng số tiền 40 tỷ đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe cũng được quan tâm. Trong 9 tháng, các đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 83.501 công nhân, trong đó 17.425 người được khám thêm chuyên khoa. Nhiều đơn vị cải thiện chất lượng bữa ăn, nâng cấp khu tập thể, hỗ trợ tiền thuê nhà...

Theo ông Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than, Công đoàn TKV tiếp tục tập trung bảo vệ việc làm, thu nhập, tăng cường đối thoại, giám sát an toàn lao động; duy trì các chương trình hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sức khỏe và cải thiện điều kiện sinh hoạt. Việc giải quyết những nhu cầu thiết thực của công nhân đang góp phần giữ chân người thợ, ổn định lực lượng lao động, đáp ứng yêu cầu sản xuất của ngành Than.