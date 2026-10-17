Gia tăng niềm tin, thúc đẩy đầu tư

Quảng Ninh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai các dự án. Từ xử lý vướng mắc đến hỗ trợ mở rộng sản xuất... những giải pháp cụ thể đang góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đầu tư và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Sau thanh tra, Quảng Ninh đã cho phép điều chỉnh quy hoạch Dự án khu dân cư, tái định cư phường Hà Tu, qua đó tháo gỡ nút thắt trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hoàn thành từ năm 2016, nhưng Dự án khu dân cư, tái định cư phường Hà Tu vẫn tồn tại vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Việc xây dựng một số công trình không đúng quy hoạch, cùng những tồn tại kéo dài khiến chủ đầu tư chưa thể hoàn tất thủ tục, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Tháng 5/2026, UBND thành phố chỉ đạo thanh tra, rà soát toàn diện dự án, làm rõ trách nhiệm và yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục. Trên cơ sở kết luận, việc điều chỉnh quy hoạch đã tháo gỡ nút thắt về thủ tục đất đai. Được các sở, ngành và chính quyền địa phương hướng dẫn, chủ đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ; đến nay, 100% hộ dân thuộc dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Đào Văn Thành, Giám đốc Công ty CP Minh Anh, cho biết: Quá trình xử lý các thủ tục kéo dài từng gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, với sự hướng dẫn, hỗ trợ của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, những vướng mắc đó từng bước được tháo gỡ. Tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chức năng và tin tưởng môi trường đầu tư tại Quảng Ninh tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

Cùng với xử lý các dự án tồn đọng, Quảng Ninh đang tập trung đẩy nhanh GPMB, tạo điều kiện để các dự án sớm triển khai. Mặt bằng được bàn giao đúng tiến độ giúp nhà đầu tư chủ động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Đây cũng là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền, cơ quan chức năng và doanh nghiệp trong thực hiện dự án.

Công trường thi công Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long được tăng cường trang thiết bị, máy móc đẩy nhanh tiến độ.

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long có hơn 194ha đất cần GPMB tại 7 phường, liên quan đến hơn 1.800 hộ dân. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, đến cuối tháng 9, mặt bằng toàn tuyến cơ bản được bàn giao cho chủ đầu tư, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2028.

Ông Trần Đại Nam, đại diện Công ty CP Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed, cho biết: Mặt bằng được bàn giao đúng tiến độ giúp doanh nghiệp chủ động tổ chức thi công. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị sẽ tăng cường máy móc, thiết bị và nhân lực, bảo đảm tiến độ đã cam kết.

Bên cạnh tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, Quảng Ninh còn chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực sản xuất. Trong 8 tháng năm 2026, thành phố đã thực hiện 531 lượt hỗ trợ, thẩm định công nghệ cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh. Đầu tháng 10/2026, có thêm 6 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp KHCN, nâng tổng số doanh nghiệp KHCN trên địa bàn thành phố lên 41 đơn vị. Các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp khảo sát, đánh giá công nghệ và hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ công nhận.

Theo ông Nguyễn Anh Sáng, Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ, Công ty CP Chế tạo máy Vinacomin, sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ Sở KH&CN giúp doanh nghiệp rà soát công nghệ đang ứng dụng, xác định hướng phát triển phù hợp và hoàn thiện thủ tục công nhận doanh nghiệp KHCN.

Hội nghị xúc tiến đầu tư do Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh tổ chức.

Cộng đồng doanh nghiệp cũng chủ động kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Thông qua các hội, hiệp hội doanh nghiệp, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm được tổ chức. Theo ông Khúc Đình Phương, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh, hội chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực quản trị cho hội viên, giúp doanh nghiệp thực hiện đổi mới sáng tạo.

Từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh có 2.700 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 33.000 tỷ đồng. Thành phố tiếp tục cải cách TTHC, hỗ trợ tiếp cận đất đai, vốn và đổi mới công nghệ, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng đầu tư. Sự đồng hành bằng những việc làm cụ thể, cùng nỗ lực của doanh nghiệp góp phần củng cố niềm tin, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.