Kỳ Thượng: Khánh thành, khởi công các dự án chào mừng thành phố Quảng Ninh

Hòa chung không khí phấn khởi, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh hướng tới dấu mốc lịch sử tỉnh trở thành thành phố, ngày 27/8, xã Kỳ Thượng tổ chức lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình chào mừng sự kiện quan trọng này.

Xã Kỳ Thượng khánh thành Dự án Cải tạo, mở rộng tuyến liên thôn Bắc Tập - Nà Lim.

Dự án được khởi công là Hệ thống điện chiếu sáng Đường tỉnh 342, đoạn từ thôn Đồng Thầm đến trung tâm hành chính xã Kỳ Thượng, với tổng mức đầu tư hơn 12,755 tỷ đồng. Công trình thuộc nhóm C, cấp IV, được đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời trên tuyến đường. Theo thiết kế, dự án xây dựng mới 276 vị trí cột đèn thép, lắp đặt 276 bộ đèn LED năng lượng mặt trời công suất 100W, đồng bộ với tấm pin năng lượng mặt trời, pin tích điện và bộ inverter. Dự án có thời gian thực hiện 90 ngày, do Công ty CP Xây dựng điện Quảng Ninh thi công.

Khởi công dự án Hệ thống điện chiếu sáng Đường tỉnh 342, đoạn từ thôn Đồng Thầm đến trung tâm hành chính xã.

Việc đầu tư hệ thống chiếu sáng trên Đường tỉnh 342 không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, tạo diện mạo khang trang, văn minh cho khu vực trung tâm xã, mà còn từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, du lịch sinh thái và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Cùng với đó, xã Kỳ Thượng tổ chức lễ khánh thành Dự án Cải tạo, mở rộng tuyến liên thôn Bắc Tập - Nà Lim, có tổng mức đầu tư 43,47 tỷ đồng. Công trình được triển khai từ ngày 15/4/2025 đến ngày 8/2/2026, với điểm đầu tại Km45+564 và điểm cuối tại Km42+432 trên Đường tỉnh 342. Đến nay, dự án đã được bàn giao, đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Công trình sau khi hoàn thành đã góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, rút ngắn thời gian đi lại, nâng cao mức độ an toàn cho người dân; đồng thời mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại - dịch vụ và tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng dấu mốc lịch sử của Quảng Ninh, đồng thời tạo thêm những tiền đề quan trọng để Kỳ Thượng hoàn thiện hạ tầng, khai thác tiềm năng, mở rộng không gian phát triển, góp phần cùng tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới nhanh, bền vững.