Lễ ra quân vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Sáng 22/8, BHXH Quảng Ninh phối hợp với Bưu điện Quảng Ninh tổ chức Lễ ra quân vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Lễ ra quân được triển khai đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh.

BHXH Quảng Ninh và Bưu điện Quảng Ninh quyết tâm vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại điểm cầu trụ sở cơ quan BHXH Quảng Ninh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo BHXH và Bưu điện Quảng Ninh nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò và tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT theo Luật BHXH số 41/2024/QH15; trong đó tập trung tuyên truyền những quyền lợi thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời, người dân được thông tin về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương đối với người tham gia theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 91/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Cán bộ BHXH Cơ sở Quảng Hà và Bưu điện Quảng Hà tuyên truyền vận động các hộ tiểu thương tham gia BHXH tự nguyện.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, nhân viên hai ngành chia thành các nhóm nhỏ, trực tiếp tuyên truyền, tư vấn, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các phường, xã, khu dân cư, chợ dân sinh và các địa bàn đông dân cư.

Trong ngày ra quân, hai ngành sẽ phấn đấu vận động khoảng 550 người tham gia BHXH tự nguyện và 900 người tham gia BHYT hộ gia đình.